La edición número 80 de la Vuelta a España inicia este sábado 23 de agosto de 2025 con una etapa llana que favorecerá a los velocistas y que otorgará la primera camiseta roja de la carrera al ganador del esprint bonificado.

La Vuelta a España partirá desde Turín en un trazado de 186,7 kilómetros hasta Novara, con 1 334 metros de desnivel acumulado y un único puerto de tercera categoría. En la línea de partida estarán Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Harold Martín López (Astana Team).

La Vuelta a España y los ecuatorianos

Este arranque también marcará la presencia de los ciclistas ecuatorianos Jefferson Cepeda (Movistar Team) y Harold Martín López (Astana Team). Ambos llegan con expectativas altas en una temporada donde buscan consolidar su carrera en el pelotón internacional.

De acuerdo con el comité organizador, esta será apenas la tercera ocasión en lo que va del siglo XXI en que la Vuelta comience con una etapa en línea. La última vez ocurrió en 2020 en Irún, y previamente en 2007 en Vigo.

La jornada inaugural reunirá a sprinters de élite como Mads Pedersen (Lidl-Trek), ganador de cuatro etapas en el último Giro de Italia, y Jasper Philipsen (Alpecin), que se llevó la primera etapa del Tour de Francia antes de abandonar por una caída en la tercera jornada. Ambos son favoritos para vestirse de rojo al término del día.

Cepeda, nacido en Sucumbíos en 1996, es uno de los escaladores sudamericanos más consistentes del pelotón. Según datos de ProCyclingStats, cuenta con varias participaciones en grandes vueltas, incluidas el Giro de Italia y la propia Vuelta a España.

Su especialidad son las etapas de montaña y media montaña, donde ha conseguido puestos destacados que muestran su progresión como ciclista profesional.

A sus 24 años, Harold Martín López se perfila como uno de los talentos emergentes del ciclismo ecuatoriano. El corredor del Astana Team ha tenido una evolución notable en pruebas de montaña y competencias por etapas.

Según la base de datos de ProCyclingStats, en la temporada 2024 acumuló participaciones en carreras del calendario UCI ProSeries y obtuvo posiciones destacadas en fugas de media montaña, demostrando resistencia y ambición.

Su principal objetivo en esta Vuelta será completar la prueba y buscar protagonismo en jornadas de montaña intermedia. El año pasado tuvo que abandonar la competencia.

