Martín López, el ciclista ecuatoriano más ganador del 2025, renovó por dos años con el XDS Astana Team y tendrá “libertad” para buscar sus propias oportunidades en la Vuelta a España 2025, que arranca el 23 de agosto.

Con 24 años, el imbabureño llega a la tercera grande del calendario, tras el Giro de Italia y el Tour de Francia, con grandes expectativas y motivación personal.

Martín López renueva su contrato antes de la Vuelta a España

Martín López, vencedor este año del Tour de Hungría y el Tour de Hellas en Grecia, fue confirmado por su equipo como uno de los ciclistas con carta blanca para disputar la clasificación general, a pesar de que el italiano Lorenzo Fortunato será el líder designado.

“Esta temporada hice podios en varias carreras por etapas, entonces tengo la libertad de mi equipo para ver hasta dónde puedo llegar en la general”, dijo López en diálogo con EL COMERCIO.

Además, el ecuatoriano destacó que correr con el apoyo de su familia en Europa le da un impulso especial. “El año pasado no pude terminar por un positivo de Covid, pero esta vez me siento fuerte y con muchas ganas. Incluso tendré a mi familia en la meta de varias etapas, eso da un plus”, comentó entusiasmado.

Con cuatro victorias profesionales y 6607 kilómetros en 46 días de competencia, Martín López vive su mejor temporada en este 2025. Su evolución lo convierte en una de las principales cartas tricolores en el ciclismo internacional y continuará en el XDS Astana Team.

“Estoy en un muy buen momento de forma, tengo a mi familia aquí en Europa, y renové contrato con Astana dos años más”, concluyó López que va por su segunda participación en la Vuelta a España.

Ecuador presente en la Vuelta a España 2025

La carrera incluirá 3151 kilómetros en 21 etapas. Ecuador estará representado por Martín López y Jefferson Cepeda, este último debutando en la ronda española con el Movistar Team.

Cepeda afrontará su cuarta participación en la Vuelta a España, ahora con mayores responsabilidades tras su paso por el Caja Rural.

