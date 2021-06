Alfredo Campo estará en los Olímpicos con los 20 mejores bicicrosistas del mundo

Martha Córdova

Alfredo Campo quiere paralizar al país en esos 40 minutos que dura su prueba en los Juegos Olímpicos. El ciclista de BMX confirmó su clasificación a Tokio y dijo que “dejará la vida en la pista”, en la rueda de prensa que ofreció la mañana de este martes 2 de junio de 2021.

“El 2020 fue un año lleno de incertidumbre, pero el 2019 habíamos cumplido con los requerimientos del proceso de clasificación. Este 2021 nos hemos enfocado a la participación en los Juegos por eso no hemos acudido a algunos torneos”, dijo Campo, desde Estados Unidos donde vive desde hace 12 años.

En los Juegos Olímpicos de Tokio participarán los 20 pilotos que ocupan los primeros lugares en el ranking mundial. “Yo me enfoco en mí y no en el resto. El nivel competitivo es altísimo. La meta es llegar a clasificar a la final y de ahí me encomendaré a Dios, porque en el BMX todo puede pasar”.

El cuencano ya estuvo en unos Juegos Olímpicos. Fue en Río de Janeiro 2016 donde llegó lesiondo y luego sufrió una caída y se lesionó el hombro. “Pase lo que pase ahora, vamos a tener un mejor papel que hace cinco años, donde terminé en puesto 32. Estoy motivado y con ganas de cumplir ese sueño”.

Dijo que esta clasificación la recibe con mucha humildad y optimismo. “Hemos logrado medallas de oro en todo el ciclo olímpico, los Juegos Bolivarianos, los Sudamericanos y Panamericanos. Vamos por la medalla que nos falta”.

En el 2019 fue a Tokio y conoció la pista. “Es una ayuda gigante. Estuvieron ahí los otros ciclsitas clasificasdos. La pista me gustó bastante aunque se realizaron algunos cambios”.

Por eso dice que quiere paralizar al país eso 40 segundos que dura la prueba. “Estamos más preparados que nunca, es un orgullo representar al país en estos Olímpicos”, añadió el piloto que confirmó que ya recibió las vacunas contra el covid-19.

Alfredo Campo, de 27 años, será el único ciclista ecuatoriano en la rama masculina que irá a los Juegos Olímpicos. En la femenina, se aguarda la confirmación de la también azuaya Doménica Azuero.