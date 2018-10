CEAR EP registra pérdidas por USD 2, 9 millones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El promedio de ocupación de cuatro Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Ecuador es del 50% en este año. Así lo reconoce Johana Castillo, gerenta de la empresa pública CEAR EP, que gestiona estos centros.

El 16 de septiembre del 2015, durante la inauguración del CEAR Cuenca, el expresidente, Rafael Correa, señaló que para ser sostenible se requería de al menos el 60% de ocupación. Pero el 2017, el uso total de estos centros fue del 35%.



Para Patricio Miller, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, con más del 60% de ocupación se manejan los hoteles de Quito y Guayaquil, allí sí funciona como negocio”.



Desde el 2015 hasta julio pasado, las pérdidas acumuladas llegaron a USD 2,9 millones por la escasa utilización de los CEAR de Cuenca, Río Verde (Esmeraldas), Carpuela (Ibarra) y Durán (Guayas).



Sobre las pérdidas del 2017, Castillo explica que hubo “una pérdida netamente contable por gastos de depreciación, la diferencia hace relación a los recursos de proyectos de inversión que la empresa ejecutó el año 2016 y que actualmente está en proceso de liquidación y devolución de estos valores”. Se devolverá USD 1 millón a la Secretaría del Deporte.

En este año, hasta julio pasado, las pérdidas llegaron a USD 555 425. La funcionaria sostiene que “los frecuentes cambios administrativos del 2015 y 2016 no han permitido el crecimiento de la empresa”. El presupuesto del 2017 fue de USD 3 millones, igual este año.



Castillo, quien asumió el cargo en octubre del 2017, es la quinta gerente de la empresa pública. Desde octubre del 2015 gerenciaron Mónica Real, Rafael Tamayo, María Elena Cabrera y Xavier Martínez.



CEAR EP ofrece paquetes de USD 54,75 por día, incluido el IVA. Este es el que contrata la Secretaría del Deporte para los seleccionados élite, puesto que es un servicio integral.



Para los extranjeros los precios varían de acuerdo con el menú, los servicios médicos y los escenarios. En los centros de Río Verde, Carpuela y Durán el valor del hospedaje oscila entre los USD 13 y 17.

​



Cada año, en el Plan Operativo Anual (POA), las federaciones ecuatorianas por deporte y las provinciales separan cupos para sus seleccionados.



Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, separó este año 750 cupos. Él explica que cada cupo sirve para una noche de alojamiento y tres comidas diarias. Los valores son descontados de las asignaciones de la Secretaría del Deporte.



En los CEAR hay 84 colaboradores a escala nacional, cuyo rol de pagos es de USD 77 220. De ellos, 24 son administrativos y el resto del equipo médico y auxiliares de servicio.



Los principales gastos corresponden a servicios básicos, materia prima para prestación de servicios de alimentos, personal de producción, etc.



Los CEAR no tienen pistas atléticas con aval internacional y de eso se lamenta Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA). En Carpuela, dice, la pista está cristalizada (no se hunden los clavos de los zapatos) y ni siquiera sirve para los Juegos Nacionales de Menores. Esto se hará en Cuenca.

El atleta Diego Arévalo, campeón sudamericano Sub 23, utiliza el gimnasio del CEAR. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Marco Chango, coordinador nacional de los centros médicos, reconoce que a los CEAR “les falta un poco más de organización”. Sin embargo, en los CEAR se hacen las mismas evaluaciones funcionales y médicas que se realizan en España o Estados Unidos.



El quinto CEAR de Macas no tiene residencia. Allí hay una piscina olímpica, una cancha sintética de fútbol, coliseos de judo, karate, taekwondo y tenis de mesa. Pero hace un mes está sin administrador, tras la salida de Roosevelt Salas.



Los Sudamericanos de Atletismo Sub 18 y 23 de junio y del pasado fin de semana mejoraron el flujo de visitantes al CEAR de Cuenca. Igual ocurrió en los otros centros con los Juegos Nacionales Juveniles, Prejuveniles y Menores.



Los clientes fijos son los seleccionados nacionales del Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte.



Ante las pérdidas existe la posibilidad de que los CEAR sean manejados por la Secretaría del Deporte o por la Empresa de Promoción Turística y Desarrollo. La otra opción es liquidar, aunque Castillo aclara que, “no ha existido ningún comunicado sobre una posible fusión o liquidación, continuamos trabajando normalmente…”.