El campeonato nacional LigaPro se inicia con el protocolo de bioseguridad

La pelota vuelve a rodar en el fútbol ecuatoriano este viernes 19 de febrero. La Universidad Católica abre el campeonato ecuatoriano LigaPro recibiendo al Olmedo de Riobamba en el estadio Atahualpa. Será el primer juego de los 240 partidos que tendrá la presente edición del torneo.

La LigaPro confirmó que se jugarán dos etapas. En cada una serán 15 fechas. El plan es mantener los partidos entre viernes, sábado, domingo y en contadas ocasiones, los lunes. Bajo el mismo sistema de campeonato, Liga de Quito, Barcelona, Emelec, Independiente del Valle... van por la pelea del campeonato.



LDU volverá a tener el presupuesto más alto de la temporada. Según Esteban Paz, los albos manejarán un aproximado de USD 14 millones para esta temporada. Luego está Emelec con un manejo aproximado de 13 millones en su presupuesto.



Barcelona, el vigente campeón del fútbol ecuatoriano, apretó su economía y según el presidente Carlos Alfaro Moreno este año se proyectó tener un presupuesto de USD 11,5 millones. ¿El objetivo? El DT Fabián Bustos dijo que el plan es ser bicampeones. El equipo torero contrató 12 jugadores y uno fue prestado. Los 11 futbolistas contratados tratarán de ganarse un puesto en el esquema de Bustos.



Entre los 16 equipos participantes están los ascendidos 9 de Octubre y Manta. Ambos llegan con el objetivo de sostenerse en la categoría. El torneo marcará el debut de un técnico nuevo en el medio: Renato Paiva, en Independiente del Valle. El portugués tendrá la misión de llevar a pelear a su club por el título.



Cada uno de los ochos partidos deberá cumplir con el protocolo de bioseguridad que exige el COE Nacional. Las pruebas PCR para jugadores, cuerpos técnicos y personas que participan en las programaciones.

Así se disputará la primera fecha del torneo:



Viernes 19 de febrero del 2021

16:30 U. Católica vs. Olmedo

19:00 Liga (Q) vs. 9 de Octubre



Sábado 20 de febrero

14:00 Mushuc Runa vs. Aucas

16:30 Guayaquil City vs. Macará

19:00 Manta F.C. vs Barcelona



Domingo 21 de febrero

13:00 Orense vs. Independiente del Valle

15:30 Técnico U. vs. Delfín

18:00 Emelec vs. Dep. Cuenca



¿Dónde ver el partido?

DirecTV: La operadora cuenta con el servicio de GolTV, disponible para sus suscriptores. Los partidos se verán por señal tradicional en el canal 658, además, también serán transmitidos en alta definición en el 1658.



GolTV Play: La aplicación se lanzó en enero de 2021. En esta se pueden ver todos los juegos del campeonato ecuatoriano en Smart TV, computadores y dispositivos móviles. El paquete mensual de suscripción tiene un costo de USD 9,99.