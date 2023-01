Brasil goleó a Perú en apertura de Sudamericano Sub 20

Jugadores de Brasil previo al juego ante Perú. Foto: @fifawordlcup_es

Redaccion Bendito Fútbol

Brasil impuso su favoritismo y se impuso con autoridad y por goleada sobre Perú, en la primera jornada del Sudamericano Sub 20 de Colombia. El partido se disputó este 19 de enero del 2023.



Brasil llegó posicionado como uno de los favoritos para pasar a la siguiente ronda dentro del Grupo A. Por su parte, los peruanos arribaron como un combinado dispuesto a competir en una llave en la que no solo la 'Canairinha' se perfilaba como un de los pesos pesados.



Dentro del conjunto que abarca Perú también se encuentran Colombia y Paraguay. Se enfrentarán en la primera fecha mientras que Argentina, equipo que completa la llave, descansará.



En el Grupo B, de donde saldrán los demás clasificados para buscar el campeonato y la clasificación al Mundial de Indonesia, se encuentran Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile y Uruguay. La Tri debutará al día siguiente de la inauguración del torneo ante los araucanos

Perú se defendió en el primer tiempo

Durante la primera mitad, Perú se mostró como una selección sólida en defensa. Los rivales atacaron permanentemente el área rival y no le permitieron llegar al 'Rimac', sin embargo, el arco no se abrió.



Los cariocas habían planteado un 4-4-2 con Vitor Roque y Alexsander Gomes da Costa como opciones en ataque. Sus compañeros los buscaron y llegaron, mas el arquero José Amasiguen contenía los balones y la defensa los despejaba.



Perú había tenido resultado con su 4-5-1, poblado de un medio campo retrasado que hacía cortocircuito en las acciones rivales. Aunque Brasil proponía desde los costados y pases entre líneas y tenía la posesión no conseguía someter a sus adversarios.

Brasil mejoró con los cambios

Ante la falta de gol en la primera mitad, Brasil realizó tres cambios luego de 15 minutos de la reanudación del partido. Pedrinho, Luis Guilherme y Giovane Santana ingresaron a la cancha.



Pedrinho revolucionó el mediocampo de los brasileros y causó aún más dificultades para el rival. Perú resistía como podía, pero el 'Scratch' no se resignaba.



A los 66 minutos, el volante avisó con un remate desde fuera del área que terminó en el palo y, tras la acción, la jugada se reinició. 60 segundos después, Vitor Roque consiguió romper el marcador y poner al frente a Brasil. Después de un centro y un cabezazo en el área, la pelota encontró al delantero de 17 años que soltó una volea y venció al arquero Amasigue.



El tanto obligó a Perú a salir a buscar el empate y regalar espacios al adversario. Tras un ataque de Brasil a los 75 minutos, la 'Albiroja' intentaba despejar a donde sea, no importaba la forma. En medio de la desesperación, ninguno atinó a reventar la pelota y esta quedó divida en el área. El arquero y el defensor, que tenían las de ganar, dudaron entre ir o no por el balón y Andrey Santos lo empujó.



Con el 2-0, Perú había perdido los papeles. Un penal convertido por Vitor Roque a los 81 minutos sentenció el compromiso y el doblete para el artillero del Atlético Paranaense. Con el triunfo, Brasil se coloca como puntero momentáneo del grupo, el choque entre Colombia y Paraguay lo definirá.

