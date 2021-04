El boxeador ecuatoriano Carlos Góngora defiende el título del mundo

El invicto boxeador ecuatoriano Carlos Góngora, campeón de los súper medianos de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), realizará hoy la primera defensa de su corona en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Hollywood, en Florida, Estados Unidos.

"Como siempre quiero decirles que daré todo de mí para que este título se quede con nosotros en nuestro país, subiré al ring y lucharé dando todo de mí para conservar el título", publicó ayer el deportista de 31 años en redes sociales, después de dar el peso requerido para su combate en las 168 libras.



Góngora está invicto en 19 peleas profesionales (14 nocauts). Su rival, el estadounidense Christopher Pearson, tiene un registro de 17 triunfos y dos derrotas. "Mi gente de Napo y mi Ecuador el primer paso está dado y lo hemos pasado, ahora estoy recuperandome y enfocado en mi nuevo reto", añadió el deportista a quien llaman 'Carlitos Way'.



El combate es parte de una cartelera internacional que empezará a las 15:00, hora de Ecuador. "Nada de lo que ahora está sucediendo es cuestión de suerte, son años de empezar temprano y de quedarme hasta tarde, día tras día, año tras año. Me tomó 20 años para triunfar. Me quedo muy agradecido por acompañarme mañana. Mi gente de Ecuador no se olviden mañana todos somos CarlitosWay y todos a gritar #SiSePuede", añadió el deportista, quien se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar un título mundial en una organización de renonbre en el boxeo.



El pugilista esmeraldeño defenderá así el título mundial que alcanzó en diciembre del año pasado al vencer por nocaut al kazajo Ali Akhmedov, en un combate que también se realizó en Estados Unidos.