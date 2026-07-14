VIDEO | Final de básquet en Quito termina en puñetes y un jugador fue hospitalizado

Lo que debía ser una jornada de deporte terminó en un violento episodio. La final de la Liga Deportiva Parroquial de Zámbiza, disputada la mañana de este lunes 13 de julio en Quito, acabó en una batalla campal entre jugadores de los equipos Sangre Nueva y Crocs.

Los incidentes ocurrieron cuando restaba menos de un minuto para finalizar el compromiso y provocaron la suspensión del ambiente deportivo, dejando varios involucrados con golpes y, al menos, un jugador que debió ser trasladado en ambulancia a una casa de salud.

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¿Cómo comenzó la pelea?

Videos difundidos en redes sociales muestran que la pelea se inició tras un altercado entre jugadores de ambos equipos.

En las imágenes se observa cómo un integrante de Crocs intenta agredir a un rival de Sangre Nueva. En ese momento, otro jugador intervino para defender a su compañero, lo que desencadenó un intercambio de golpes que rápidamente involucró a varios deportistas.

En cuestión de segundos, la discusión escaló hasta convertirse en una pelea generalizada dentro de la cancha.

Un lamentable hecho de violencia empañó el cierre del torneo de baloncesto en la Liga Parroquial de Zámbiza, al nororiente de Quito. La final del campeonato, disputada entre los equipos "Sangre Nueva" y "Crocs", degeneró en una gresca masiva en la que jugadores y simpatizantes se… pic.twitter.com/H6geURF2iQ — Next (@nextecua) July 14, 2026

Jugadores, entrenadores y aficionados participaron en los incidentes

La situación se salió de control cuando otros jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso algunos aficionados ingresaron al escenario deportivo.

Aunque en un primer momento parecía que la calma regresaba, los enfrentamientos continuaron también entre personas que se encontraban en las gradas, prolongando los actos de violencia dentro del coliseo.

Las imágenes difundidas muestran empujones, puñetazos y forcejeos entre varios de los presentes.

Un jugador fue trasladado al hospital

Uno de los momentos de mayor preocupación ocurrió cuando un jugador de Sangre Nueva quedó tendido sobre la cancha tras los incidentes.

Personal de emergencia ingresó al coliseo para brindarle atención médica y posteriormente lo inmovilizó en una camilla antes de trasladarlo en ambulancia a una casa de salud.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Aún no existe un pronunciamiento oficial

Hasta la publicación de esta nota, la Liga Deportiva Parroquial de Zámbiza no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

Tampoco se ha confirmado si se abrirá una investigación ni si habrá sanciones disciplinarias para los jugadores, equipos o personas involucradas en los incidentes.

Las imágenes del enfrentamiento se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron múltiples reacciones por la violencia registrada durante la final del campeonato.