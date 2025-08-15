Blanca Quiñónez, una de las mayores promesas del baloncesto ecuatoriano, continúa su ascenso internacional tras fichar por la Universidad de Connecticut, una potencia en el baloncesto universitario femenino de Estados Unidos.

Con solo 19 años, la deportista oriunda de Milagro ya ha jugado en Italia, participado en la NBA Academy Games y ahora se enfoca en cumplir su gran meta: llegar a la WNBA (Asociación Nacional de Baloncesto Femenino).

“Me preparo todos los días para estar lista cuando llegue el momento. Sé que el nivel es exigente, pero también sé lo que puedo aportar”, dijo la deportista ecuatoriana en una entrevista con EL COMERCIO.

Inicios de Blanca Quiñónez

Blanca Quiñónez comenzó a jugar baloncesto en Milagro, provincia del Guayas, junto a su hermano mellizo. “Éramos inseparables. Jugábamos todo el día, nos retábamos, nos ayudábamos”, contó.

Pero a los 13 años, su destino tomó un giro inesperado. Fue fichada por La Molisana Magnolia en Italia. “Separarme de él fue lo más duro. Pero entendí que ese salto era necesario si quería crecer como atleta”.

En Italia enfrentó barreras culturales, lingüísticas y emocionales. “No entendía el idioma, extrañaba mi casa, pero cada entrenamiento me recordaba por qué estaba ahí”. Hoy, con 19 años, se une a la Universidad de Connecticut, una de las potencias del baloncesto universitario femenino en EE.UU.

Blanca Quiñónez con rumbo a la Universidad de Connecticut

Allí no solo se entrenará con las UConn Huskies, equipo multicampeón de la NCAA, sino que también cursará la carrera de Economía, convencida de que el deporte necesita tanto talento en la cancha como visión fuera de ella.

“Quiero prepararme en todos los sentidos, no solo como atleta”, afirma. “Quiero entender el deporte desde dentro, también desde lo financiero”.

El talento compartido con su hermano mellizo

El hermano mellizo de Blanca Quiñónez es futbolista. “Jaime Inició en Alianza Milagro, pasó por Emelec, Técnico Universitario, la Selección de Guayas, y clubes como 9 de Octubre y Orense. Además realizó pruebas en el Pachuca de México“, explicó la deportista.

Blanca define a su hermano como “un luchador con talento y disciplina”.

Antes de enfocarse en el baloncesto, Blanca Quiñónez también practicó fútbol. “Me dio agilidad, visión y resistencia. Pero el baloncesto me atrapó”. Esa formación múltiple le dio una ventaja competitiva: “En la cancha siento que tengo más herramientas, más lectura de juego”.

Blanca representa con orgullo a Ecuador

Para Blanca, llevar la bandera ecuatoriana en torneos internacionales es un acto de responsabilidad. “No solo juego por mí, juego por todos los que no tuvieron la oportunidad”. Admira profundamente a referentes nacionales como Richard Carapaz, Neisi Dajomes y Daniel Pintado. “Ellos demostraron que Ecuador puede estar en lo más alto. Yo quiero hacer lo mismo en el baloncesto”.

Si pudiera cambiar algo en el sistema deportivo ecuatoriano, sería la falta de estructura: “Hay talento, pero no hay caminos claros. Necesitamos más apoyo desde las bases”.

Inspiración y referentes en la NBA y WNBA

Entre sus referentes femeninas están A’ja Wilson, Breanna Stewart, Diana Taurasi y Lisa Leslie. “Son líderes dentro y fuera de la cancha”. Pero también tiene un referente masculino claro, Kevin Durant. “Su estilo, su mentalidad, su capacidad de reinventarse, me inspira muchísimo”.

Futuro y desafío por llegar al draft de la WNBA

Estar cerca del Draft de la WNBA es una meta que Blanca persigue con disciplina. “Me preparo todos los días, física y mentalmente. Sé que el nivel es altísimo, pero también sé que tengo una historia que contar”.

Su mensaje final es claro y contundente: “Hay que darlo todo. No importa de dónde vengas, lo que importa es cuánto estás dispuesto a luchar por tus sueños con amor y pasión.”