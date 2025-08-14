La ecuatoriana Gabriela Vargas logró una nueva medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Esta vez, la gloria fue compartida tras una intensa revisión de los jueces que terminó con la dorada para ella y la colombiana Gabriela Rueda.

“Le dedico esta medalla a mi familia que me estaban viendo siempre desde lejos, que los amo mucho y que siempre me apoyan”, dijo Gaby Vargas, la flamante campeona de los Juegos Mundiales en los 5.000 metros puntos en patinaje de velocidad.

Gabriela Vargas volvió a brillar en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 al conseguir la medalla de oro en la exigente prueba de los 5.000 metros puntos en patinaje de velocidad.

Sin embargo, su celebración tuvo que esperar debido a una revisión de última hora por parte de los jueces, que puso en duda los resultados antes de confirmar el primer lugar tanto para la ecuatoriana como para la colombiana.

La final terminó con ambas patinadoras sudamericanas en lo más alto del podio, mientras que la alemana Larissa Gaiser se quedó con la medalla de bronce.

“Los jueces tuvieron que hacer cuentas para ver cómo habían quedado los puntos al final, cuando los puntos son así de reñidos se sabe que la carrera fue extremadamente dura”, dijo la patinadora de 27 años en declaraciones publicadas por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Gabriela Vargas ganó medalla de oro en patinaje en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Foto: COE

Es la segunda presea que consigue la deportista ecuatoriana Gaby Vargas en Chengdú 2025, después del bronce alcanzado en los 10.000 metros puntos.

Estas se suman a sus cuatro preseas de la pasada edición, en Birmingham 2022,, donde se convirtió en la primera ecuatoriana en lograr medallas en unos Juegos Mundiales.

La delegación de Ecuador está conformada por 13 deportistas en disciplinas no olímpicas pero reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Gabriela Vargas, quien ya hizo historia en los World Games Birmingham 2022 con un oro y tres bronces, encabeza nuevamente el equipo tricolor con miras a seguir sumando preseas.

Los Juegos Mundiales se realizarán hasta el 17 de agosto en China.

Plata para Ecuador

El ecuatoriano Nicolás García ganó la medalla de plata en la exigente prueba de 15.000 metros eliminación en patinaje de velocidad, en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

En la noche del 12 de agosto (hora de Ecuador), el patinador Nicolás García se adjudicó la medalla de plata en la final masculina de los 15.000 metros eliminación, al cruzar la meta con un tiempo de 23:20:98 minutos.

