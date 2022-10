Silvio Guerra celebró los 25 años del récord ecuatoriano de la maratón

Silvio Guerra, uno de los mejores atletas ecuatorianos de todos los tiempos. Su récord de la maratón se mantiene después de 25 años. Foto: Archivo histórico EL COMERCIO

Carlos Rojas Acevedo (D)

El récord ecuatoriano de la maratón lo mantiene el carchense Silvio Guerra desde hace 25 años. La marca de 2:09:49 horas, registrada en la Maratón de Chicago el 19 de octubre de 1997, siegue siendo la más rápida de un atleta tricolor en la exigente prueba de 42,195 km.

Para celebrar los 25 años de ese récord, Silvio Guerra convocó a sus amigos y familiares a la Cruz del Papa, en el parque La Carolina de Quito, este 19 de octubre del 2022.

La lluvia no impidió que el exatleta olímpico festeje con sus allegados. Estuvo su hija Inti, su madre María Teresa Burbano, su entrenador Raúl Ricaurte, entre más amigos y familiares. Fue un momento de alegría, recuerdos y unión en medio del frío y la lluvia.

"Siento alegría por cumplirse 25 años del récord de Silvio. Saber que es el mejor maratonista del país y que tiene las cuatro mejores marcas históricas. Me da pena porque no hay relevo", aseguró el entrenador ecuatoriano Raúl Ricaurte, quien preparó a Guerra durante más de dos décadas en el alto rendimiento.

Silvio Guerra y Raúl Ricaurte en La Carolina, el 19 de octubre del 2022. Foto: Cortesía Silvio Guerra.

Silvio Guerra y la Maratón de Chicago de 1997

Silvio Guerra (1968) empezó a correr maratones en 1997. "Ese fue un gran año para mí", recordó el fondista, quien en esa temporada también fue el ganador de la Quito Últimas Noticias 15K en Ecuador.

A inicios de 1997 lo llevaron a la Maratón de Tokio, en Japón, para que hiciera las veces de "liebre" para otro corredor. Su contrato consistía en marcar el ritmo hasta los 21 km, pero Silvio se sintió fuerte y siguió.

"Como anécdota, a los 35 o 36 km se me acaba la pila. Cuando me paro, la gente de Japón empiezan a decir Ecuador, Ecuador, porque tenía escrito Ecuador en el número. Me empiezan a aplaudir y eso me revive un poco. Luego, los seis kilómetros finales se me hicieron eternos. Seguí, se me vino un segundo aire y termino con 2:14:02. Esa fue la primera maratón oficial que hice", recordó Guerra, vía telefónica.

Esa carrera fue enormemente albada por el colombiano Luis Felipe Pozo, su representante, con quien deciden acudir a la maratón de Berlín de ese mismo año.

En Berlín, Silvio Guerra sufrió para terminar la prueba. Padeció del "muro" que muchos maratonistas experimentan después de los 30 o 35 km. Entonces, para sacarse la "espina" se preparó para la Maratón de Chicago.

"En Chicago tenía miedo, para decir la verdad. Miedo que otra vez me llegue ese bajón que me sucedió en Berlín. Empecé más conservador, iba calibrando. Del 30 al kilómetro 35 a la mayoría nos pega durísimo ese bajón. Pasé esos kilómetros y me sentía bien. Tenía ampollas, pero seguí. Cuando llegué al km 40 me fui con todo. No me preocupaba del tiempo, me preocupaba por terminar. Al final se dio el récord nacional, con un octavo lugar. Fue súper bueno para mí", recordó el carchense.

En ese entonces, con la marca de 2:09:49, Silvio Guerra estaba a menos de tres minutos del récord mundial de la maratón.

"Si hubiera tenido un apoyo, un Ministerio, una Federación Ecuatoriana que digan ¡qué talento!, a casi tres minutos del récord mundial, incluso hubiera mejorado, pero nadie se preocupó de ayudarme, de motivarme. Eso es algo por lo que siempre me voy a quejar. No hubo nada de eso, todo fue de mi bolsillo y gracias a personas como Raúl Ricaurte que ni para los pasajes le dio ninguna Federación", contó Guerra.

Silvio Guerra y el entrenador Raúl Ricaurte en una práctica en La Carolina, en 1994. Foto: Archivo histórico EL COMERCIO

Las grandes maratones de Silvio Guerra

"Las maratones se manejan en base al tiempo y prestigio del corredor", asegura Guerra. Por eso, en aquellos años, el carchense se probó en las más prestigiosas maratones del mundo.

Volvió a Chicago y marcó 2:10:16. "La segunda mejor marca de Ecuador", recalcó.

En 1999 fue segundo en la Maratón de Boston, la más prestigiosa del mundo. Luego fue a Nueva York donde fue cuarto.

"Si hubiese vuelto a Berlín hubiera bajado ese tiempo. Las condiciones las tenía, pero me quedé con Boston y Nueva York que me representaron en lo económico", explicó el carchense.

Silvio Guerra estima que corrió unas 41 maratones oficiales, a las que ahora suma cuatro más de sus pruebas en el triatlón Ironman que incluyen también esa distancia en el atletismo.

Las maratones y los Juegos Olímpicos

Silvio Guerra fue dos veces segundo en la Maratón de Boston (1999 y 2001). Fue cuarto en la Maratón de Nueva York (2001). Octavo en la Maratón de Chicago (1997).

También representó a Ecuador en tres Juegos Olímpicos.

En Atlanta 1996 fue décimo en los 10 000 metros.

En Atenas 2000 completó la maratón en 2:25:29 y se ubicó en el puesto 61.

En Sydney 2004 corrió la maratón en 2:16:27 horas. Se ubicó en el casillero 14.

Fue dos veces campeón sudamericano y múltiple ganador de la Quito Últimas Noticias 15K.

En la actualidad, desde hace varios años, participa con éxito en triatlones de varias distancias. Se ha clasificado para los mundiales del Ironman.

