Antonio Valencia como DT y su equipo el AV25 causaron más de un inconveniente a Emelec en la Copa Ecuador y estuvieron por eliminarlo. A pesar de no partir como favorito, el equipo del histórico exfutbolista compitió al máximo nivel y expuso las falencias de los eléctricos.

Con un puesto en la Segunda Categoría de Pichincha y eliminado de tal torneo tras no clasificar al hexagonal que busca el campeonato provincial, el plantel del ‘Toño’ solo contaba con el cotejo ante los azules en el calendario. A raíz de su eliminación en el certamen pichinchano, el elenco no había tenido mayor actividad competitiva.

Pese al panorama y la diferencia en el escalafón de ligas -tercera vs. primera división-, en la cancha las diferencias no se notaron. El AV25, que jugó en el Olímpico Atahualpa de Quito, no se escondió y supo generar malestar en la zaga defensiva, así como mostrar un equipo equilibrado en sus líneas sobre el cual tampoco se generó un permanente asedio.

El conjunto de Antonio Valencia fue el que se puso primero en el marcador gracias Tyron Ballesteros, sin embargo, los guayaquileños empataron por intermedio de Fernando León. El 1-1 llevó el cotejo hasta penales y, allí, la escuadra de Leonel Álvarez salió victoriosa.

Emelec en crisis futbolística

Aunque consiguió el pase hacia los octavos de final de la Copa Ecuador, Emelec no ha conseguido mostrar destellos de mejoría en cuanto a su desempeño. En la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro cayó ante Deportivo Cuenca como local.

Los eléctricos sufrieron la derrota ante los morlacos por 2-1 y no mostraron un cambio de imagen con relación a la primera etapa. Allí terminaron en la sexta posición con 24 puntos.

De cara al segundo semestre de 2024, el conjunto cambió de DT y puso en el cargo a Leonel Álvarez, quien aún no conoce la victoria. A su vez, el elenco fue inhibido por la FIFA para fichar jugadores por dos periodos debido a una sanción.

Jefferson Montero volvió a las canchas

Una de las novedades con las que contó el partido entre AV25 y Emelec fue el regreso a las canchas de Jefferson Montero. El exseleccionado ecuatoriano fue anunciado como refuerzo del equipo de Antonio Valencia en días previos al cotejo.

Con el dorsal número 10, Montero se ubicó en el carril izquierdo y causó estragos como en sus mejores años. Durante el 2024 estuvo sin equipo hasta que fichó por el club del ‘Expreso Amazónico’, pues en 2023 se vinculó a Aucas.