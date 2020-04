La ajedrecista Carla Heredia prepara sus estrategias para ir a Rusia

LEA TAMBIÉN

A los 15 años, el deseo de la ahora ajedrecista profesional Carla Heredia no era una fiesta rosada, sino más tiempo y clases para dedicarse de lleno a jugar ajedrez y cumplir su sueño de ingresar al equipo Olímpico del Ecuador.

Con el apoyo de sus padres pudo lograrlo. A los 18 años ya era parte de dicho equipo. En el 2008 jugó su primera Olimpiada en Alemania. El 2010 se clasificó al Mundial y el 2012 levantó el título de Gran Maestra. Los viajes que hacía a distintos países le sirvieron para perfeccionar su técnica.



Cuando la encuentran en la calle, muchos le dicen: “usted es la niña del ajedrez” lo que le hace recordar cómo este deporte fue su escudo de protección ante una infancia donde la tachaban de “rara” por no seguir las normas establecidas de cómo debe verse, o cómo debe actuar una niña. “Hoy me siento empoderada y libre para hablar de ‘bullying’, pero no siempre fue así”, revela Heredia.



Heredia también es psicóloga y le encanta jugar fútbol. Cuenta que el 2016 fue un reto compaginar sus estudios con el ajedrez, pero que con dedicación lo logró. Ahora el desafío de la deportista, de 29 años, es conseguir apoyo de la Secretaria del Deporte para seguir representando al país.



Al hablar de apoyo se refiere a clases privadas, pasajes, viáticos, uniformes, entre otros insumos de preparación. “Es frustrante saber que aunque seas la número uno en lo que haces no cuentas con el apoyo estatal. Es triste no tener ni siquiera un uniforme que nos identifique internacionalmente”, comenta.

☝🏼Hace 18 días mi mamá fue diagnosticada con cancer (Linfoma no Hodgkin) mientras yo estaba en 🇺🇸. He cumplido el aislamiento obligatorio en Ecuador 🇪🇨 y ahora solo quiero ver y abrazar a mi madre. Con muchas más fuerzas y ganas que antes.Te amo mamá ❤️ pic.twitter.com/uwZ2iUPYC5 — Carla Heredia (@HerediaCarla) April 1, 2020



El año pasado costeó de su bolsillo cerca de USD 5 000 para participar en campeonatos. Lo hace a través de sus tres trabajos: es profesora de niños en una escuela pública, community manager de una academia y dicta clases en línea. Agradece el poder trabajar para pagarse sus clases, pero a la vez esto le genera una especie de conflicto ya que no puede dedicarse de lleno a entrenarse como ella quisiera. Aun así, en este año logró obtener el segundo lugar en el Campeonato Estatal de California. Dice que como migrante ecuatoriana fue un triunfo excepcional.

Desde el mes pasado, su plan fue retornar a Ecuador, ya que reside en Estados Unidos, para participar en el clasificatorio de las Olimpiadas de ajedrez en Rusia, torneo que por la propagación del covid-19 fue pospuesto para el 2021. Afirma que si logra obtener el cupo tocará nuevamente las puertas de la Secretaría del Deporte en busca de apoyo.



A la ajedrecista no le son indiferentes las causas sociales, por lo que organiza un torneo en línea, con el fin de recaudar fondos y víveres para ayudar a quienes lo necesiten por las consecuencias del covid-19. Lo hará el próximo 11 de abril, en la plataforma Lichess.org. Quienes deseen inscribirse deben contactarse con la ajedrecista Carla Heredia, a través de sus redes sociales. Concluye que con este torneo también buscará fomentar el conocimiento y la práctica del ajedrez.