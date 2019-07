Rodrigo Aguirre y Luis Amarilla, arietes con suertes distintas

LEA TAMBIÉN

El 25 de mayo, Liga empató 1-1 con el débil Fuerza Amarilla, en un partido que ha sido considerado dentro del cuadro albo como el peor que jugó la oncena durante toda la temporada. Allí, Rodrigo Aguirre, delantero de Liga, recibió la quinta amarilla, lo que le imposibilitó jugar el pasado sábado ante Olmedo en Riobamba.

Los albos se medirán este sábado 13 de con Universidad Católica, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 18:00. Aguirre puede volver a actuar y el cuerpo técnico albo analiza ponerlo como titular. Tras la salida de Juan Luis Anangonó, el entrenador Pablo Repetto tiene al uruguayo y a Christian Martínez Borja como opciones de delantero en punta.



La campaña de ambos ha sido discreta con el equipo. Martínez Borja se integró desde mediados del año pasado al equipo y la directiva decidió renovarle el vínculo por una temporada más. Aguirre es más nuevo: llegó en enero, precedido de un gran cartel que incluía presencias en Udinese y Botafogo.

Sin embargo, el ariete solo ha marcado tres goles en nueve partidos del torneo local, un tanto en la Copa Libertadores y dos en la Copa Ecuador.



“En el equipo todos estamos conscientes de que debemos mejorar. Sabemos la importancia de la camiseta que llevamos, algo que nos obliga a salir a ganar en cada partido”, dijo ayer el jugador, en la rueda de prensa en Pomasqui.



Aguirre tiene tres años de contrato con los universitarios. Está adaptado a la ciudad y vive con su esposa Micaela y su hijo Valentín en Cumbayá. Pese a que prefiere jugar como segundo punta y recibir más apoyos, sostiene que también puede jugar como el principal ariete del equipo. “Con Martínez Borja hay una linda competencia por ser titular. La idea es que el equipo gane”.



Amarilla llegó en silencio y no dejó de golear

El 6 de enero, Luis Amarilla llegó a Universidad Católica, proveniente de Vélez Sarsfield de Argentina, con bajo perfil.



Según el entrenador Santiago Escobar, el jugador ya mostraba características diferentes desde la pretemporada: correcta ubicación, definiciones precisas. Su rendimiento en la cancha ha sido excepcional: lleva 12 anotaciones en 14 partidos del torneo local. En tanto, en dos juegos de la Copa Ecuador marcó un tanto.

Luis Amarilla, jugador de la Universidad Católica, celebra el primer gol anotado a El Nacional, el domingo 7 de abril de 2019 en el estadio Olímpico Atahualpa. Foto: API para Grupo EL COMERCIO



“Ha sido una sorpresa para todos. Un delantero impresionante al que no le costó mucho aparecer y rendir”, dijo el pasado martes el entrenador de Liga, Pablo Repetto, al analizar el juego del goleador de Católica, su rival sabatino.



‘Totín’, como le dicen a Amarilla toma con naturalidad los halagos. “Estamos por el buen camino, ha sido una buena temporada. Liga tiene buenos defensas centrales, no hemos podido ganarles. Habrá presión para nosotros, pero a mí me gusta la exigencia”, dijo el futbolista paraguayo.



Al delantero le faltan seis goles para cumplir la meta propuesta para esta temporada: marcar 20 anotaciones. Su campaña ha generado el interés de otros equipos, por lo que la dirigencia camaratta tuvo que estar alerta para asegurar su presencia hasta fin de temporada. Sus derechos pertenecen aVélez Sarsfield.