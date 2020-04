Las cifras oficiales de defunciones siguen al alza, pero ¿cuántas están relacionadas al covid-19?

LEA TAMBIÉN

Ecuador cuenta con cuatro tipos de cifras oficiales relacionadas con fallecimientos por covid-19 u otras causas.

PRIMER REGISTRO



El Ministerio de Salud Pública (MSP) maneja en sus informes diarios un primer reporte de número de muertos confirmados. En este grupo están aquellos a los que se les tomó una muestra y salieron positivos, pero no lograron vencer la enfermedad. En este grupo están: 537, de los cuales el 45% son de Guayas, seguido de El Oro y Pichincha.



Hasta este 22 de abril del 2020, fallecen más en las casas de salud del MSP, seguido del IESS. Los hombres de 20 a 49 años mueren más, luego los que están en el rango de 50 a 64 años y finalmente, los adultos mayores



SEGUNDO REGISTRO



El segundo registro de la cartera de Estado se denomina: "fallecido probable", al cual no se tomó una muestra y no tuvo diagnóstico de la enfermedad y, por tanto, está en proceso de investigación y verificación para concluir si su causa de defunción fue por covid-19. Aquí pudieran estar los cadáveres que la Fuerza de Tarea Conjunta levantó de calles y casas del Puerto Principal para darles una digna sepultura.



Hay que tomar en cuenta que en estos posibles fallecimientos están quienes tenían síntomas similares, pero en su registro de defunción aparece, por ejemplo: neumonía atípica o insuficiencia del sistema respiratoria aguda. Según explicó, Santiago Tarapués, de Gestión de Riesgos del MSP, esta última patología fue la principal causa de muerte en marzo. Los probables a escala nacional suman 952, principalmente, de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, que corresponden al Litoral.





TERCER REGISTRO



La tercera estadística corresponde al número de defunciones del primer trimestre del 2020 por todas las causas en las nueve zonas, en las que está dividido el Ecuador. El 2 de abril del 2020, el Registro Civil indicó a EL COMERCIO que el único canal oficial para cualquier requerimiento de información era el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Un día después, el 3 de abril del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó la data de esta entidad en Twitter.



Cinco contenedores con capacidad para almacenar 200 cadáveres al día se instalaron en el Parque Bicentenario. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Luego de 13 días, el pasado 16 de abril del 2020, se conoció otro informe parcial igualmente por las nueve zonas. Esta vez el Registro Civil informó por Twitter que en el primer trimestre, en la zona 8 de Guayas, murieron 7 858 personas, pero tampoco especificó cuántos fueron por el virus. La diferencia de fallecimientos de Guayas, entre el informe del 3 de abril y este último, se debe a fallecidos correspondientes a marzo, cuya inscripción se hizo de forma extraordinaria a partir del 1 de abril. Además ya se incluye a Milagro.



En este informe, además, incluyen a 6 703 fallecidos en los primeros 15 días de abril del 2020 en esta provincia. Esto se conoció primero por Jorge Wated, líder de la Fuerza de Tarea, en la mañana del 16 y, fue corroborado por el Registro Civil, en la tarde.





Tras la insistencia de los medios de comunicación de que se esclarezca el número de fallecidos por provincia y no por zonas, el sábado 18 de abril del 2020 se anunció por Twitter el desglose de defunciones por provincias y se compara entre enero y la primera quincena de abril del 2018, 2019 y 2020. Pero al igual que los informes anteriores tampoco diferencia las muertes por covid-19, por lo que sigue siendo una interrogante.





En esta herramienta interactiva puede filtrar por la provincia que desee o comparar entre varias.





En esta última data, que especifica las muertes en los primeros tres meses de cada año y la primera quincena de abril del 2018, 2019 y 2020, las cuatro provincias que con más fallecidos son Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. Justamente estas localidades muestran más casos positivos y sospechosos de coronavirus.



En el caso de Guayas, que genera más preocupación, se observa que en el primer mes de cada año tuvo 62 muertes diarias, en promedio. Un mes después, en febrero, baja a 59 al día y en marzo se empieza a ver una diferencia significativa.



En marzo del 2018 murieron, en promedio, 57 diarios, en ese mes del 2019 fueron 62 y en el 2020 se dieron 137, esto es 37% adicionales con respecto al 2019 y al 2018, que aún las autoridades no han aclarado si tienen que ver con el letal virus.



En los primeros 15 días de abril también se evidencia un aumento: mientras en 2018 fallecieron 112 en un día; en 2019, 124; en el 2020 subió a 446. Esto es cuatro veces más que en ambos años.



El martes 21 de abril, el Registro Civil amplió su estadística a los cantones, pero solo muestra las defunciones, entre el 16 y 19 de abril, con lo cual no hay cómo hacer una comparación para ver las variaciones por meses y años y lo que es pero sigue sin mostrarse las causas de los decesos.



CUARTO REGISTRO



El cuarto registro de datos disponible es del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), que tiene datos por provincias y cantones del 2018 y, cifras provisionales por provincias, del 2019.



En conclusión, luego de cinco semanas de cuarentena, el Ecuador no cuenta con una cifra total, real y confirmada de fallecimientos por coronavirus en las 24 provincias y, específicamente, por cantones. El Registro Civil es la entidad que emite los certificados de defunción y en los que se incluye la causa del deceso. De forma general, la tasa de letalidad tomando en cuenta los casos confirmados es del 5%, por encima de otros países de la región y significa que hay tres muertos por cada 100 000 habitantes.