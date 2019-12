Calcule cuánto recibirá de decimotercer sueldo y cinco claves para usarlo de forma inteligente

LEA TAMBIÉN

Las promociones y descuentos de los locales comerciales pueden resultar tentadores en un mes de alta liquidez para el trabajador como es diciembre.



El empleado recibe su salario, el bono navideño que debe pagarse por Ley hasta el 24 de este mes, fondos de ahorro y aguinaldos.



Pero además de saber cuánto será su décimo, existen algunos elementos que deben considerarse antes de tomar una decisión sobre qué hacer con esos ingresos extras.



Uno de ellos y el más importante es la situación económica del país, que este año se estancará. El Banco Central proyecta que la actividad apenas crecerá 0,2% este año y en el 2020 solo aumentará el 0,6%.



Este Diario habló con dos expertos para que realicen recomendaciones sobre el manejo adecuado del decimotercer sueldo.

1. PAGO DE DEUDAS



Guillermo Granja, catedrático de la Universidad Ecotec de Guayaquil, sugiere evaluar las deudas familiares y pagar con el bono navideño esas obligaciones. El hogar debe enlistar las acreencias, desde la más cara hasta la más barata, según el interés que esté comprometido a pagarse.



Las acreencias más costosas suelen ser de la tarjeta de crédito o préstamos de consumo. Esas deudas deben ser las primeras en cancelar.

2. NO SE EXCEDA



Una sugerencia clave es no excederse frente a la realidad de los ingresos. Por ejemplo, si el salario es de USD 394 y el decimotercer sueldo es del mismo valor, una persona no podría realizar gastos superiores a USD 788.

3. AHORRO



Francisco Nazati, jefe de Banca de Personas de Banco ProCredit, aseguró que la mejor forma de sacar provecho al decimotercer sueldo es ahorrar un porcentaje. “Lo recomendable es crear un fondo de ahorro a futuro. No importa la cantidad o el monto. Podría ser un 10% o un 20%. Lo importante no es el valor, sino la predisposición de comenzar a ahorrar”.

4. COMPRA DE OBSEQUIOS DEBE BASASE EN UN PRESUPUESTO



Las personas deben realizar un presupuesto familiar antes de comprar regalos basándose en lo que realmente puede pagar y no en lo que quiere dar. “El error está en priorizar el monto y no el significado del regalo”, aseguró Nazati.



El experto recomienda tener cuidado con las ofertas que se dan en locales comerciales, ya que muchas veces se compra más de lo que se necesita.

5. BIENES DE LARGA DURACIÓN



Si la familia necesita adquirir bienes, priorice aquellos que son de larga duración porque aumentan el patrimonio familiar, comenta Guillermo Granja. Entre ellos están la entrada de un auto o de una casa, electrodomésticos, muebles para el hogar.



