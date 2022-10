Cartas al Director / 9 de octubre del 2022

Caso Bernal: implicaciones

Fabiola Carrera Alemán

Verdadera conmoción causó, tanto en el país como fuera de él, la terrible noticia de la desaparición y vil asesinato de la abogada María Belén Bernal, tanto así que, durante largos días, estuvimos inquietos y curiosos por conocer cómo se iba desarrollando este episodio novelesco e inimaginable que nos mantuvo, por semanas, absortos y ensimismados desconociéndose, hasta el momento, el destino de este asesino prófugo de la justicia que, curiosamente, hasta la fecha, sigue siendo un enigma. Hemos tenido tanta información y desinformación sobre los pormenores del caso que, al momento, nos encontramos realmente saturados y escépticos. A propósito, muchos padres y familias se preguntan ¿Por qué a los cientos y miles de desaparecidos no se les da el mismo trato, seguimiento e investigación? ¿Será acaso que, también para esta búsqueda, se requieren “palancas” y “compadrazgos”? lo que, a la vista de todos, resultaría demasiado injusto e inaudito. La parte negativa de este caso, en particular y que, esperamos estar equivocados, es la manera como se lo está politizando; utilizando un execrable crimen pasional sin que importe el escenario, como un trampolín político o caballo de batalla para protervos, lucrativos y despiadados fines. Respetemos la MUERTE sea cual fuere el origen y las circunstancias.

Incumplimiento del plan de Gobierno

Andrés Izurieta V.

Tamaña forma de desperdiciar el tiempo en asuntos estériles por parte de los asambleístas planteando acusaciones al régimen y al presidente sobre el incumplimiento de lo que ofreció en su plan de gobierno, definitivamente los ciudadanos de este país al ver cómo actúan estos elegidos parlamentarios no recibimos de ellos el resultado que deben arrojar por el trabajo para el que fueron elegidos, después de todo ganan USD 6000 mensuales más viáticos ,asesores y una pila de gastos que como se ve es un desperdicio de recursos que no aportan al desarrollo del Ecuador, habiendo tantos y tantos temas en qué trabajar y leyes que aprobar se empeñan en pasar los 4 años de su elección en impedir las buenas intenciones del presidente Lasso, recordemos que en el correato todo proyecto tenía aprobación sobreprecios y jamás se produjeron estás acusaciones y el resultado se ve hoy ,todos los de Unes impidiendo se investiguen y sancionen temas de corrupción como Coca Codo, caso las torres, Baroja y el Toachi Pilatón, etc. La consulta popular sin duda dejara correcciones necesarias para este y futuros gobiernos y recortará el número de asambleístas buenos para nada como lo han demostrado en la actualidad.

Ecuador estratégico portuario

Fabián Arteaga Espinel

Puerto es el lugar estratégico ubicado al borde de un océano o río con infraestructura para efectuar carga y descarga de buques portacontenedores; mientras que Terminal es el conjunto de instalaciones que reúnen condiciones físicas necesarias para realizar operaciones de tráfico portuario con seguridad integral ISPS - BASC. Entre 2006 y 2017 hubo un incremento del 50% en exportaciones y 70% en importaciones. Terminal Portuario de Manta, multipropósito, abierto al mar, el mismo que se encuentra a 25 millas náuticas de la ruta internacional de tráfico y solo a 600 millas del Canal de Panamá. Puerto Marítimo de Guayaquil Libertador Simón Bolívar, considerado el más importante del Pacifico Oriental, se estima que el 70% de las exportaciones privadas del país salen de aquí e ingresan el 83% de las importaciones. Puerto de Aguas Profundas DP World Posorja considerado el puerto inteligente y tecnológico del País anexando un centro logístico ubicado en Duran y un centro logístico de carga ubicado en Guayaquil. Igualmente, contamos con Terminales Especiales: Terminal Petrolero de Balao, Terminal Petrolero de La Libertad y Terminal Petrolero El Salitral. Infraestructura que posibilita las actividades portuarias para gestionar con eficiencia el comercio exterior del país.

Personaje de cultura falleció

Patricio Guijarro Polo

Hace pocos días falleció mi Padre Rafael Abelardo Guijarro Polo, quien en vida cumplió con varias actividades entre ellas el periodismo, fue corresponsal de El Comercio y la Nación de Guayaquil en Riobamba, en la Radio Emisora Mundial dirigio el programa Flechas en el Negro, cofundador de la Revista Hoy, redactor de Magazine Internacional, Director de Radio Periódico Actualidad en Radio Punto 83, laboró en relaciones publicas en el Congreso Nacional y en la Superintendencia de Telecomunicaciones. El Congreso Nacional y el Ministerio de Educación recomendaron la publicación de su Obra Historia Real de Limites entre Ecuador y Perú. En su ciudad natal, Guano, trabajó en calidad recaudador y posteriormente como Tesorero Municipal, fue nombrado Tesorero de la Junta de Reconstrucción de Chimborazo con ocasión del terremoto de 1949, posteriormente fue Tesorero del Hospital de la Asistencia Social en Riobamba, fue elegido concejal y posteriormente consejero Provincial de Chimborazo, en Guano instaló el Cine Dunxy en el cual se presentaron varios artistas nacionales en cuya cartelera el público disfrutaba de películas variadas luego en Riobamba instalo el Cine Colonial. Recibió las condecoraciones del Circulo de la Prensa de Quito por sus cincuenta años de periodista y del I. Municipio de Guano por la publicación de su Poemario. Mi Padre Rafael Abelardo Guijarro educo a sus hijos con valores y responsabilidad, persona ecuánime, alegre, muy querida por sus familiares y amigos. Que Nuestro Señor le tenga en Santa Paz.