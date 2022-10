Cartas al Director / 6 de octubre de 2022

Retos del Turismo

Según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT (Organización Mundial del Turismo) los mercados emisores han recuperado a la par, los ingresos por gastos turísticos e ingresos por turismo internacional; esta situación irá aumentando en la medida que se flexibilice la apertura de destinos con respecto a las restricciones del covid-19 y la demanda reprimida. A nivel internacional este sector representa la tercera actividad económica con el 8.5% (2022) del PIB mundial, por debajo de la cifra prepandémica 10.4% (2019), pero se prevé que aumente en los últimos meses del año. En este sentido, la industria del turismo tiene grandes retos que afrontar tras la pandemia, una de ellas es la reactivación de este sector que dependerá mucho de algunos factores claves, principalmente de las medidas de bioseguridad que garantice la movilidad de las personas, de los costes, frecuencias del flujo de turistas, de estrategias innovadoras hasta lograr estabilizar este mercado a diferentes escalas (inició con un crecimiento acelerado a principios del 2022), también del fortalecimiento de alianzas que impulsen la competitividad y mejora de la calidad de la cadena de valor del turismo. Es una oportunidad para redefinir un nuevo modelo de gestión para captar un mercado que cada vez se vuelve más exigente en sus preferencias, por ello es importante mencionar que la innovación digital va a jugar un papel transcendental en los intereses del consumidor. Es necesario promover el turismo local y rural con un nuevo enfoque en planificación y gestión del turismo sostenible. Es importante abordar la problemática actual (económica, sociosanitaria y geopolítica) para los retos futuros en el marco de los ODS, garantizando la generación de riqueza el equilibrio territorial y mejorando este segmento socio-espacial.

Vicente Mera Molina

Policía y seguridad

La Policía fue creada para que cumpla la sensible misión de preservar la vida y propiedades del ciudadano, después de larga trayectoria desde que fue constituida pasando por los llamados carabineros que en su época fueron de discutida actuación, pero no han faltado lamentables episodios que la sociedad ha cuestionado y pese a todo se ha mantenido la institucionalidad sin que falten voces interesadas en desaparecerla lo cual sería descabellado puesto que actuaciones individuales no pueden desacreditar una entidad imprescindible en toda sociedad civilizada, lo que se debe es retornar a los filtros y controles que fueron suprimidos por uno de los peores gobiernos del país que se caracterizo por destruir todo lo que pudo en el periodo anterior perjudicando al país. Los ecuatorianos nunca imaginamos nuestro país envuelto en crímenes, femicidios, delincuencia galopante, sicariato, etc., pues creíamos que eso ocurría en otros lugares donde el asesinato es recurrente, pero pasamos de ser isla de paz a infierno en la tierra, particularmente desde el periodo anterior, cuando la incapacidad y malicia provocó la destrucción de instituciones que deben velar por nuestra seguridad, pero la descomposición política propicia que se pierda el respeto a las leyes y la ética en todos los estamentos ocasionando la incertidumbre colectiva. Aunque hay pocas expectativas de corregir la situación actual, ojalá hayan mejores días para el país.

Jorge Chambers Hidalgo