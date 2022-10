Cartas al Director / 6 de octubre de 2022

A todo señor, todo honor

Una vez más, el Independiente del Valle, se toma un fortín extranjero, y demostrando una calidad asombrosa vence al Sao Paulo del Brasil y gana la Sudamericana. Todos los deportistas merecen un reconocimiento a su desempeño; sin embargo, dentro de la cancha brilla con luz propia su capitán, Cristian Pellerano, quien con sus nada más y nada menos 40 años, sigue derrochando calidad, entrega y sobre todo un liderazgo propio de un verdadero cacique. “A todo señor, todo honor”. Los patrocinadores del club, son Michel Deller y Franklin Tello, quienes demuestran solvencia profesional y obtienen los resultados que a su tiempo de seguro fueron planificados. A estos dos caballeros y su equipo, les conmino a armar un evento de capacitación en el que revelen cómo se debe gerenciar, y en el que se topen temas sobre responsabilidad social, ética, moral, cívica, organización gubernamental, legislación, entre otros; evento al que estarían invitados nuestros gobernantes, líderes políticos, asambleístas, burócratas y demás protagonistas de nuestro diario convivir. El evento seria únicamente de asistencia, porque aprobarlo para ellos sería muy difícil, especialmente para aquellos que están acostumbrados a la mediocridad y al poder omnímodo inmerecido.

Efraín Flores Batallas

crédito hipotecario

Si un usuario financiero solicita un crédito Hipotecario al Biess automáticamente estará cubierto con un seguro de desgravamen el mismo que deberá ser entregado al cliente para que lo pueda leer incluyendo el segmento de condiciones particulares. Ahora si a mediano plazo se enferma o aparecen condiciones graves de salud finalmente obtendría un carnet de discapacidad y si este es superior del 50% o 75% y bajo condición de muy grave. Podrá utilizar la póliza para pre cancelar el saldo del préstamo hipotecario. Pero si el emisor de la póliza quebró y este entró en una fase de liquidación se entenderá que la nueva aseguradora tomará el nuevo riesgo y por consiguiente percibirá los ingresos de esos nuevos clientes. Para el cliente o deudor es transparente ante el Biess ya que le seguirán debitando de su rol. Pero que está sucediendo que algunos clientes con status de discapacidad mayor al 50% se han percatado de que pueden acceder a este justo derecho de poder pre cancelar el saldo del préstamo hipotecario. Pero no es tan sencillo ya que la nueva aseguradora indica que se dirijan a la aseguradora original que está en liquidación y esta la deriva a la nueva aseguradora, la Superintendencia de Compañía y el BIESS derivan el reclamo a la aseguradora. Dejan al usuario financiero discapacitado yendo de Herodes a Pilatos sin poder ejecutar la póliza de seguros pero sin embargo se sigue cobrando la mensualidad de la prima.

Lo justo y correcto es que se ejecute la póliza con la nueva aseguradora partiendo del saldo actual del préstamo y no del saldo del préstamo cuando la anterior aseguradora estaba operando. Se apela a las autoridades de control tomar carta en el asunto. Son varios casos de discapacitados en estado grave que no pueden ejecutar la póliza para precancelar el saldo de su hipotecario por no darse cuenta a tiempo de ese derecho pero se puede ejecutar por el saldo actual de su deuda recordando que son personas vulnerables de la sociedad que están bajo amparo constitucional.

Gunnar Lundh Iturralde