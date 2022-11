Cartas al Director / 6 de noviembre de 2022

La tercera edad

Guillermo Álvarez

También llamada edad de Oro, o la senectud, o simplemente la vejez. Hombres y mujeres que pervivieron seis, siete o más décadas, algunos jubilados y otros en plena actividad física y mental. A ellos se debe la buena alimentación de la juventud con los hallazgos de las nuevas semillas y buenas cosechas; a ellos se debe la buena salud con la aplicación de fármacos descubiertos y elaborados para la prevención y tratamiento de múltiples enfermedades de los ahora niños y adolescentes; a ellos se debe los progresos en la tecnología para que las nuevas generaciones disfruten de la actual comunicación; a ellos se debe la actual educación con programas de vanguardia que forman jóvenes con novedosas destrezas en sus trabajos. Aquellos adultos fueron galardonados por todos sus méritos en los campos de la física, la medicina, la literatura y la paz, entre otros. Son los promotores, los benefactores, los adalides de la humanidad en este siglo planetario que disfruta de tantos beneficios con mayor esperanza de vida.

Sin embargo, muchos de estos adultos fueron ignorados, desconocidos o mencionados en una modesta nota de prensa, totalmente incomparable con las noticias de las figuras en los deportes, en la política o en la delincuencia, (estas dos últimas combinadas). Y aún más, en varios países se han publicado vergonzosos artículos, aduciendo que ya deben mermar o desaparecer los adultos mayores porque son escasos los haberes para su pensión o jubilación. Es decir que la expectativa de vida y la buena salud por ellos creadas, son contrarios con los números económicos y con los programas financieros. ¡Un insulto contra la inteligencia! ¡Un agravio ingrato para quienes nos dieron felicidad! Un sentimiento diabólico que no se merecen quienes nos preceden y ahora requieren tan solo de un modesto sustento. Que el cielo salve a nuestros adultos mayores!!!

Petróleo, la enfermedad nigeriana

César Aurelio Molina Pérez

”La enfermedad nigeriana” me surge al saber que Nigeria pierde un millón de barriles diarios a manos de atracadores privados en contubernio con supervisores estatales civiles y militares. Frente a los procesos judiciales en EE.UU. a exfuncionarios ecuatorianos de Petroecuador y sus cófrades. ¡Las pérdidas para el país rebasan los cuatro mil millones de dólares! Solo en uno de los casos. Si añadimos los otros atracos, la suma es estratosférica de entre veinte y treinta mil millones de dólares. Ante este panorama me pregunto, ¿qué hace el gobierno, sus entidades anticorrupción, los partidos políticos. la Comisión de ética de la presidencia de la república? ¡Nada! Para el colmo, el gobierno deshecha el Informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre los atracos petroleros de Petrochina, Petrotailandia y Coca Codo Sinclair denunciados por Fernando Villavicencio. En el país se instaura la impunidad desembozadamente y solo se practica la teoría de la “sociedad liquida”, ya vendrá otro escándalo que lo sepulte y mientras tanto en el país no pasa nada; “dicen que pasa la línea equinoccial, pero nadie la ha visto”, expresaba con sorna un ex Director mío. Me uno con fuerza al Editorial del 29 de octubre de El Comercio: “Es necesario investigar la corrupción petrolera, y finaliza: “Que sea el inicio de una redada contra la corrupción que nos destruye como país”.

¿Conflicto no internacional?

David Ernesto Ricaurte Vélez

Lo que está viviendo el Ecuador es una verdadera tormenta perfecta mediante el ataque ¿sistemático o casual? a toda la estructura del país: ataque económico, mediante el paro indígena, y amenazan con otro más. Ataque político, mediante boicot, trabas, conflictos desde la Asamblea hacia el Ejecutivo. Ataque social, mediante el accionar narco delincuencial. ¿Tiene algo que ver el juicio a Nilsen Arias? ¿No existió un estímulo emocional con el triunfo de Lula? (en el Pacífico, solo Ecuador no es rojo, y “ya es hora” que lo sea). Quizá solo sea teoría de conspiración, pero lo único cierto es que la sociedad ecuatoriana se está hundiendo, y los actores políticos (entiéndase principalmente asambleístas) y un sector extremista de la sociedad indígena siguen cavando la tierra. Luego de una tormenta viene la calma…pero todo queda destruido, por lo tanto, la sociedad no saldrá indemne de esto. Lo mas frustrante es que toda esta pelea por el poder no es por mejorar la sociedad, “por los pobres”, “por la justicia social”; nooo, toda esta pelea es por megalomanía, codicia, impunidad. ¿Como se resolverá todo esto? Las leyes universales y convenciones dicen que mediante el diálogo, la empatía, el ganar-ganar; la historia de la humanidad me dice que de otra manera.

Ecuador bizarro

Vicente Cabezas

Los profesionales desde fin de mes debemos emitir facturas electrónicas como si fuera fácil sacar la firma electrónica, y sin ninguna capacitación ni información del SRI ahora debemos facturar electrónicamente. Me comentan que hay que pagar USD 10 al SRI para que nos ingresen en su sistema de facturación electrónica y USD 20 más para que nos den la capacitación para poder emitir las facturas. Ojalá como antes de la pandemia dieran cursos para aprender a usar eso o aunque sea una prórroga de un mes.