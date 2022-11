Cartas al Director / 2 de noviembre de 2022

Respuesta a una publicación del 27 de octubre sobre el ISSPOL

En referencia a la publicación del día jueves 27 de Octubre/2022, titulada “ISSPOL recuperará el 30% de valores desviados en operaciones irregulares”, en la que se menciona que “Citadel no mostró el dinero”, producto de la negociación bursátil en la que actué como su representante legal de la Casa de Valores referida, cúmpleme informar a los lectores del Diario EL COMERCIO lo siguiente:

1.- No existía obligación Jurídica o deber legal de hacer cruce de dinero alguno. No existe -por lógica- posibilidad ni exigencia de liquidación de saldos en esa operación bursátil realizada entre ISSPOL y Nats Cumco-Citibank, en donde hubo un acuerdo entre partes, y operación efectuada a través de la BVG.

Esto es, no hay dinero ni liquidación de saldos, cuando la operación no se pactó en efectivo si no por compensación bilateral, lo cual era totalmente legal y de uso frecuente.

Prueba de que no existía tal obligación legal es que recién el 21 de diciembre del 2020 (5 años después de esa negociación) la Junta de Política y Regulación Monetaria expide la Resolución 623-2020-V reformulando las normas para la compensación y liquidación de valores que se transan en las Bolsas de Valores del Ecuador. Dicha Resolución consta en el Suplemento del Registro Oficial 379 del 27 de Enero de 2021; siendo, el Sr. Ing. Marco López, actual Superintendente de Compañías, Vocal de dicha Junta a la fecha de expedición de la mencionada Resolución.

2.- Lo relatado como “cronología jurídica del caso” resulta descontextualizado.

La denunciante, ante medios de comunicación de presuntas irregularidades, doctora María Paula Romo, es la misma persona que participó como Ministra de Gobierno, cuando el Consejo Superior de ISSPOL dio su consentimiento a la reestructuración de un tramo de deuda externa de posesión de ISSPOL, constando ello en Acta del 20 de Julio de 2020, siendo por ende evidente su posibilidad y deber de conocimiento de todos los actos que, siendo totalmente ajenos a CITADEL y al suscrito, fueron de decisión de los directivos de ISSPOL, aun cuando varios Vocales advirtieron los perjuicios que sobrevendrían al patrimonio del ISSPOL, por las riesgosas operaciones efectuadas por esa Entidad, en las que nada tuve que ver.

3.- Según el BCE desde Enero de 2016 hasta julio de 2021 ha efectuado pagos en calidad de Agente pagador por concepto de intereses y capital de bonos del Estado a favor de Nats Cumco por US$ 63.3 millones en capital, y US$ 129.38 millones en intereses mediante transferencias a la cuenta # 36858172 del Citibank NY. Por eso, lo ocurrido a partir de esa fecha debe averiguárselo a Nats-Cumco Citibank y a los oficiales de Policía que dirigían el ISSPOL en esa época.

El resaltar una participación legal y legítima de CITADEL y del suscrito como propiciatoria de perjuicio, sin referir el contexto de decisión de ISSPOL, los hechos subsecuentes y la inexistencia de base legal para tal señalamiento, es improcedente y por ello, estoy seguro que atenderá favorablemente mi solicitud en el sentido de que esta comunicación se transcriba íntegramente para conocimiento ciudadano.

Xavier Neira Salazar