Cartas al Director / 4 de noviembre de 2022

Déficit actuarial del IESS, conclusión

Rodrigo Arroba P.

Siendo el déficit actuarial del IESS,correctamente evaluado, del orden de dos veces el PIB (OIT 2018), es imposible corregir con medidas que afectarían -brutalmente- a la generación actual y/o futuras. No se rompan la cabeza. El IESS no tiene, ni estructura ni infraestructura, para simulaciones técnicas. Falló –rotundamente-, en sus predicciones. Ojalá no veamos una “simulación a la criolla”. Palo y piedra. El que más aguante. Tradicional. Alto riesgo. Inútil esfuerzo. Es inminente el agotamiento de las reservas técnicas. A futuro, toda la recaudación, a pagar a jubilados. El estado completará, mientras pueda. Situación aterradora: Los trabajadores activos, al jubilarse, dependerán completamente del estado. Ni un centavo de ahorros propios. La recaudación anual se dedicará –primordialmente- a pagar sueldos a la frondosa plantilla de empleados de la Institución (cerca de 40 000). Paso inevitable: Se diluye la Institución. ¿El IESS ya es historia?.

Focalización del subsidio a los combustibles

Marco A. Zurita Ríos

“El Gobierno busca los mecanismos adecuados para poner en marcha la focalización de los combustibles tras el cierre de las mesas de dialogo con el movimiento indígena. La implementación estará a cargo de la empresa pública Petroecuador “(El Comercio 25 de octubre 2022). La ciudadanía considera que Petroecuador puede y debe determinar el valor técnico del subsidio a los combustibles, pero no escoger quiénes deben recibir, no es su competencia. El proceso de focalización debe ser asumido por los diferentes ministerios que asistieron a las mesas de diálogo: Ministerio de Gobierno, MTOP, Ministerio de Industrias, Ministerio de Agricultura y ganadería, etc., que saben quiénes son las personas que verdaderamente necesitan del subsidio. Por otro lado, “El pasado 14 de octubre, el Gobierno y los movimientos indígenas acordaron los parámetros de exclusión que, básicamente, tienen que ver con el cilindraje de los vehículos, número de autos de una persona y el salario de los propietarios de los carros” (El Comercio, 25 octubre 2022). Como era de esperarse, este improvisado e innecesario adelanto, ha recibido múltiples críticas; un sector se queja que, puede vulnerar la protección de datos de los usuarios; otro recuerda que, los planes pilotos implementados por Petroecuador nunca han llegado a completarse satisfactoriamente; hay voces que dicen que, con estos parámetros de exclusión, se incrementarán la injusticia, la brecha social y la corrupción en el país; hay quienes consideran que los parámetros de selección deben ser de inclusión más que de exclusión (no hieren), deben ser dirigidos a organizaciones que presten servicio público masivo y, que con el subsidio a los combustibles se evite la subida del precio del servicio, en beneficio del ciudadano común (pasaje del bus, por ejemplo). Lo cierto es que, determinar los parámetros de inclusión posiblemente es la parte más difícil del proceso de focalización; de estos dependerá el éxito o fracaso de la focalización del subsidio a los combustibles.