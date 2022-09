Cartas al Director / 4 de septiembre de 2022

¿Qué es la dignidad?

Sonia Ximena Artieda Maruri

Parece que últimamente en nuestro país se desconoce el significado de esta palabra, será porque no se tiene a mano un diccionario, será porque se suprimió del pénsum de estudio las asignaturas formativas: Ética, Moral, Urbanidad, Cívica, será porque no hay interés en practicar los valores que nos inculcaron, será que el dinero ganado fácilmente destruye la capacidad de ser dignos. El significado de esta palabra es tan fácil de memorizar y practicar pues es “seriedad y nobleza en la forma de comportarse, integridad, decoro, honradez”. La sociedad actual debería repetir 100 veces o más este significado como lo hacíamos cuando éramos niños y jóvenes pues nuestros profesores (verdaderos maestros) nos obligaban hasta poder grabar en nuestra conciencia los comportamientos saludables para ser buenos seres humanos. Lo curioso es que quienes tienen esos comportamientos no son tan jóvenes, insisten en mancillar la palabra “dignidad” valiéndose de artimañas, de palanqueos, de vivezas, de sobornos para no actuar de forma digna y dejar un legado de paz y tranquilidad a esta nueva sociedad que clama a gritos ¡YA BASTA!

Importante para candidatos a alcalde y concejal periodo 2023-2027

Francisco Silva García

La Universidad Central del Ecuador a través de su Empresa UCE Proyectos EP ha organizado el Curso de Capacitación Continua “Gerencia y Administración Municipal” en la modalidad presencial, en beneficio de los candidatos a alcalde y concejal de los GAD Municipales del Ecuador, a realizarse del 13 al 16 de septiembre del presente año, con los siguientes objetivos: Ampliar el conocimiento académico de las más altas autoridades de los municipios del país, en materia de Gerencia y Administración Municipal, para que tengan una visión clara de qué hacer y cómo hacer para tener éxito en proceso de desarrollo institucional del GAD Municipal y sus Entidades, aplicando correctamente las normas de la Constitución de la República y las leyes vigentes. Conseguir que los Sistemas Administrativos y Sistemas de Apoyo que desarrolla el GAD Municipal, se conviertan en instrumentos adecuados para el cumplimiento del principio de transparencia de las finanzas municipales, y optimizar los recursos financieros disponibles -en procura de satisfacer las necesidades prioritarias de la Comunidad. Impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas del GAD Municipal y sus entidades descentralizadas y desconcentradas. El establecimiento de herramientas técnicas que permitan la aplicación de políticas públicas de corresponsabilidad entre el GAD Municipal y la Comunidad; y, apoyar al proceso de fortalecimiento de la democracia, el desarrollo del capital humano, y el combate a la corrupción.

Y ¿los coyoteros?

Guillermo Álvarez

A los coyoteros nadie los menciona. Nadie los denuncia. Son delincuentes fantasmas que cobran entre 15 a 20 mil dólares a cada ingenuo emigrante soñador, que se endeudó o vendió sus vaquitas o vendió su casita para el periplo propuesto por el malandro. Mujeres viajaron en estado de gravidez o acompañadas de hijos infantes, sabe Dios las vicisitudes que pasaron en las fronteras terrestres y marítimas, abandonados por estos facinerosos que cobraron el dinero y desaparecieron. Y si lograron pasar la frontera el maltrato por parte de las autoridades, como si fueran presidiarios o malhechores. Muchos fallecieron en el intento. Nadie sabe de estos estafadores endiablados, satánicos, que engañan generalmente a gente humilde. La Policía Nacional está ocupada en el combate al narcotráfico y no hay personal suficiente para atrapar a estos facinerosos que deberían llamarse hienas o satanes, quienes además de sus fechorías han provocado graves problemas sociales en varias provincias, hogares desintegrados, tierras abandonadas sin siembra ni cosecha y, por lo tanto, escasez de productos alimenticios. Se espera que esta verdad a gritos, con ayuda de la prensa se esparza y la autoridad que corresponda, combata esta malhadada fechoría coyotera y que se combata y se condene con la máxima pena a estos infames, que nadie los conoce y nadie los denuncia. El cielo proteja a los inocentes migrantes estafados que viven con el “sueño americano”. Se ha mencionado con propiedad y como mensaje a las autoridades, que la solución estatal para contener esta diáspora ecuatoriana sería salud, educación y empleo.

Más banco del Estado, menos delincuencia

Diego Fabián Valdivieso Anda

Es preciso entregar al Banco del Estado más recursos, incluyendo los no ejecutados por algunos ministerios, y canalizar a municipios para proyectos de mejoramiento barrial, incluyendo los de ciudades grandes como Guayaquil. La mejora de los espacios públicos y la inclusión de vigilantes y el mejoramiento de la solidaridad colectiva, con seguridad cambiará “las reglas de convivencia y se evitará la normalización de la violencia”, como bien reconoce el BID. El Directorio del Banco del Estado, presidido por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, podría aprobar un programa de Mejoramiento Barrial nacional, como fue Probarrio, evaluando de manera global beneficios económicos y sociales que derivan de un programa así, por gastos evitados por muerte e inseguridad. El Banco del Estado, que revisa términos de referencia y especificaciones técnicas de los proyectos municipales, es la instancia que podría facilitar con eficiencia y transparencia el gasto gubernamental.