Cartas al Director / 2 de septiembre de 2022

Chilteros

Los jóvenes quizás no sepan a qué se refiere este término, no es otra cosa que hablar sin parar, obstruyendo con su alto tono de voz las palabras de el resto, para hablan chismes y falsedades. Me refiero a la mayoría de políticos, seudo políticos y sobre todo los Asambleístas. Da vergüenza las argumentaciones y planteamientos de estos seres humanos, tan desprestigiados y que da asco escucharlos. Ninguno se ha preocupado de hacer algo tangible y real para solucionar tres grandes problemas que inquietan a la mayoría de la población, seguridad, empleo y salud. Sin seguridad, no hay inversión, ni se puede trabajar o emprender con tranquilidad. Es parte imperiosa del diario vivir tener un empleo digno acorde a los estudios, experticia y capacidad. No profesionales con estudios de cuarto nivel trabajando como conserjes o choferes, que son trabajos dignos pero ellos están sobrecalificados para ese específico empleo. La salud es primordial, tengo yo un dicho “con salud haces todo, sin salud, nada de nada”. Inacciones y acciones populistas dolosas han llevado a la prestación de salud publica al límite de la catástrofe. Exigimos que hagan su trabajo las diferentes autoridades y tomen decisiones importantes y cruciales para salvar este nuestro País, no se preocupen del costo político.

Eduardo Proaño Paredes

Unes, Pachakutik y afines, opuestos al uso de las armas

Está muy claro a quiénes protegen y los fines que persiguen, disfrazando protestas sociales. Luego de dos intentos fallidos, nuestras Fuerzas Armadas estarán conscientes de que la libertad, la seguridad y la democracia de nuestro país y de nuestra población, no puede estar en juego como pretenden estos malos ecuatorianos, tomarse el poder pisoteando derechos mediante actos de violencia. En su momento, con verdadero sentimiento de Patria, sabrán defender estos valores heredados de nuestros próceres que dieron su vida por la dignidad de pueblos libres. Aparte, el clamor de nuestra población, víctimas cotidianas de la delincuencia, no les conmovió a estos indolentes personajes, para que la policía pueda hacer uso de las armas como corresponde. Condicionar el uso de las armas luego de la agresión delincuencial, no antes, califiquen ustedes lectores. Mientras la delincuencia es protegida con todos los derechos, nuestra población ha perdido hasta el derecho a la vida.

Fabián Chiluiza Villalva

¿Solo en las dictaduras la prensa no es libre?

A propósito de la entrevista al Presidente de la UNP que publica El Comercio el 19 de Agosto, respecto a una nueva Ley de Comunicación, me permito plantear las siguientes interrogantes: ¿Por qué los Periodistas no tienen la “inmunidad” de que gozan los Asambleístas, dado el hecho de que “ambos actúan en función pública” y que conforme el Art. 11, numeral 2 de la Constitución, todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos?. Si los periodistas deben ser sancionados por violación de la Ley, que lo sean “previo pronunciamiento” del Colegio Profesional respectivo, pues solo así podremos hablar de “prensa libre”, al estar defendidos por su grupo y no sentirse solos al defender la verdad. Si se hubiere incurrido en casos de calumnia, insulto, difamación o similares, el Periodista responsable de ello, deberá responder a “título personal” y no institucional.

Iván Escobar C.