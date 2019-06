#paraquecaches

¿Qué órganos pueden ser trasplantados y cuáles no?

Cada 6 de junio, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Paciente Trasplantado. La norma del país establece que todos los ecuatorianos mayores de 18 años y los extranjeros residentes legales en el país pueden ser donantes. La excepción son las personas que manifiesten su deseo de no serlo en el Registro Civil.

Las personas que deseen donar órganos pueden hacerlo en vida en algunos casos. Por ejemplo, si deseas puedes ceder uno de tus riñones, un pulmón, una porción de tu hígado, páncreas o intestino.



De los cuerpos de personas fallecidas se pueden extraer para donación los dos riñones, el hígado, los dos pulmones, el corazón, el páncreas y los intestinos. Además, en el 2014 las manos y el rostro fueron añadidos al listado de trasplante de órganos. Según informa la página Organ Donor .



En redes, abundan las conmovedoras historias de personas que tuvieron una segunda oportunidad en la vida gracias al trasplante de órganos. Están, por ejemplo, la de la novia que caminó al altar del brazo del hombre al que su padre le donó el corazón, la de la pequeña niña que llevó las flores en la boda de la novia que salvó su vida luego de que ella donara su médula ósea para ayudar a la pequeña a combatir una rara forma de leucemia infantil o la del padre que escucha latir el corazón que perteneció a su hija en el cuerpo del hombre que recibió el órgano luego de que la joven murió en unas vacaciones.



Los famosos también se han sometido a sonados trasplantes de órganos. En el 2017, la cantante Selena Gomez contó que se sometió a un trasplante de riñón y la donante fue su mejor amiga Francia Raisa. Gomez tuvo que realizarse el proceso como consecuencia del Lupus, una enfermedad autoinmune que padece y que afecta diversos órganos.

A finales del 2017, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, fue sometido a un doble trasplante de pulmón. El pasado 12 de mayo, el intérprete de Voy a perder la cabeza por tu amor ofreció en Miami el primer concierto luego del procedimiento. En el show, el artista dijo que volvió "de la muerte" y cantó por más de dos horas.

En el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, es importante mencionar que España es el país del mundo con la mayor tasa de donación y trasplante. Sin embargo, los doctores aún no logran reemplazar todas las partes del cuerpo gravemente dañadas por enfermedades o accidentes. A continuación te presentamos un listado de las partes de la anatomía humana que no pueden ser reemplazadas.

La cabeza



De acuerdo con información difundida por la BBC, "los trasplantes de cabeza no son posibles y es improbable que lo sean en el futuro". La dificultad de este procedimiento está en la conexión del cerebro con la médula espinal.



"La mayoría de las operaciones de trasplante necesitan una conexión exitosa entre los vasos sanguíneos, pero el caso de la médula espinal, de la que depende el movimiento de todo el cuerpo, es mucho más complejo", asegura el medio.



La médula espinal, explica el portal MedlinePlus "es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro". Está ubicada en el interior de las vértebras, que son las que normalmente la protegen. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no sucede, lo que puede producir lesiones.



Otras complicaciones que puede tener la médula espinal son: cáncer, infecciones, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y degenerativas. En este grupo están, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal.



La médula, dice la BBC, "es una red de células muy especializadas, llamadas neuronas o células nerviosas" que "transmiten información a través de impulsos nerviosos y señales químicas, y si se dañan no pueden ser reemplazadas ni reconectadas". Es por este motivo que las lesiones de la espina dorsal suelen ser permanentes.

La retina

La retina es una parte importante de la anatomía del ojo de los seres vivos. Medline Plus explica que "es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del globo ocular" Es la responsable en convertir las imágenes que observamos en señales eléctricas y enviarlas por el nervio óptico al cerebro. Es decir, la retina es la parte del ojo que permite la visión.



La formación de esta parte del cuerpo se compone de muchas conexiones de células nerviosas. "Hay muchos vasos sanguíneos justo detrás de ella", dice el portal. Y es precisamente por ello que hasta ahora no se ha podido realizar trasplantes de retina, pues no se ha podido desarrollar técnicas que aborden un trasplante con una estructura neurológica tan completa.

La vesícula biliar

Seguramente has escuchado hablar de la vesícula biliar. Este órgano tiene una particular forma de pera y está ubicado bajo el hígado. Es el responsable del almacenamiento de billis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas.



De acuerdo con la BBC, cuando este órgano falla "los médicos no lo remplazan porque no compensa los riesgos", ya que luego de someterse a un trasplante los pacientes deberían tomar de por vida medicación para evitar que la nueva vesícula biliar sea rechazada por el cuerpo.



Además, en declaraciones a la BBC, el doctor Gabriel Oniscu, cirujano de trasplantes y asesor del Royal Infirmary de Edinburgo y secretario de la Sociedad Europea para el Trasplante de Órganos, advierte que si bien la vesícula biliar facilita la vida de las personas no es esencial.



."Es como el apéndice", asegura, por lo que si el órgano da problemas es mejor extirparlo. Y luego de esta cirugía los médicos recomiendan cambios en la dieta y el estilo de vida para favorecer la digestión de la comida.



El bazo

La molestia en el bazo es algo que seguramente has sentido. Empiezas a correr y de repente el lado izquierdo del abdomen se ve invadido por un dolor agudo e intenso. El bazo es un órgano ubicado arriba del estómago y debajo de las costillas, es del tamaño de un puño y forma parte del sistema linfático que combate infecciones y mantiene el equilibro en los líquidos del cuerpo.



Además contiene los glóbulos blancos, "ayuda a controlar la cantidad de sangre en el organismo y destruye células envejecidas y dañadas", explica Medline Plus. Y es precisamente por esto que no puede ser reemplazado. "Una vez extirpado, el paciente debe tomar antibióticos toda la vida" porque "es clave para el sistema inmune".

La donación de tejidos

No solo los órganos pueden ser extirpados del cuerpo para salvar la vida de otros. De acuerdo con el portal Organ Donor, los tejidos también pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que los reciben. De hecho, una sola persona que dona tejidos "puede ayudar hasta a 50 personas", asegura el sitio.



La donación de tejidos puede ayudar, por ejemplo, a cubrir quemaduras, reparar corazones, reemplazar venas, cartílagos y más. Por ejemplo, las válvulas del corazón pueden ser trasplantadas para salvar las vidas de niños que nacen con defectos en el corazón o de adultos con válvulas del corazón que han sufrido daños.



Tu piel puede ayudar a sanar a personas que han sufrido quemaduras graves mientras que tus huesos podrían ayudar a alguien que necesite un trasplante de cadera o a reemplazar un hueso que le fue removido como consecuencia de una herida o una enfermedad. Mientras que los tendones pueden facilitar la conexión entre músculos y huesos.

Organ Donor explica que la mayoría de personas pueden convertirse en donantes de tejidos cuando mueren. Y aunque la donación debe iniciar antes de que se cumplan las 24 horas del deceso, los tejidos pueden ser procesados y almacenados por largos periodos de tiempo.