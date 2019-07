#paraquecaches

Estos son los peligros de no quitarte el terno de baño mojado

Con la llegada de las vacaciones en el ciclo Sierra-Amazonía 2018-2019, las playas del país se llenan de turistas que buscan disfrutar del clima de la costa, su comida y sus playas. Es común durante esta época, el uso de trajes de baño. Sin embargo, el llevar esta ropa mojada durante mucho tiempo también conlleva riesgos para la salud.

En declaraciones a la agencia EFE citadas por el medio ABC de España, María de Carmen Romero, doctora en biología y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, dijo que en el verano hay dos infecciones que son bastante comunes la candidosis y la cistitis.



La candidosis vaginal, según explica el sitio web de la Clínica Mayo es "una infección micótica que provoca irritación, flujo e intensa picazón en la vagina y la vulva". Es causada, en su mayoría, por el hongo candida albicans. El portal web advierte que "permanecer con ropa mojada, como trajes de baño y ropa deportiva durante largos períodos de tiempo" es un factor de riesgo para el desarrollo de esta condición.



Por otro lado, la cistitis, dice la Clínica Mayo, "es el término médico para la inflamación de la vejiga". Esta condición, "puede ser dolorosa y molesta y puede volverse un problema de salud grave si se disemina a los riñones". Esta infección es causada por la bacteria Escherichia coli, que también se ve favorecida por la humedad.



Si bien hay personas más propensas a desarrollar estas infecciones, la especialista advierte que "no es conveniente permanecer mucho tiempo con el bañador mojado". Esto aplica especialmente para personas que tengan el sistema inmune débil, diabetes o que tomen ciertas medicinas, explica el Huffington Post.



Alyssa Dweck, profesora y ginecóloga del Mount Sinai School of Medicine, dijo al Huffington Post que "los hongos y las bacterias realmente prosperan en lugares húmedos y oscuros, como un traje de baño o ropa mojada para hacer ejercicio".



También existe la posibilidad de que la vestimenta mojada cause el desarrollo de erupciones alrededor de los genitales y la parte posterior, advierte el medio británico Express.



Para evitar estos inconvenientes es recomendable que las personas se enjuaguen bien luego de salir de la piscina o del mar y no tomen mucho tiempo antes de cambiarse a un traje de baño seco. Evite utilizar un mismo bañador más de una vez sin darle una limpieza adecuada.