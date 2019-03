#paraquecaches

Los países que han ofrecido disculpas a otros por crímenes del pasado

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (Amlo) solicitó a España y al Vaticano que se disculpen con su país por "agravios" en la conquista. Lo hizo el pasado 25 de marzo del 2019 por medio de una carta enviada al rey Felipe VI de España y al papa Francisco.

Amlo anunció que envió el pedido en un video que fue difundido en su página oficial de Facebook. El mandatario aclaró que su pedido fue para invitar al Papa y al Rey a hacer "una revisión histórica de los agravios sufridos por los pueblos originarios durante la invasión española y en el inicio de la época del México independiente, hace 200 años. El propósito no es resucitar diferendos, sino hermanarnos en la reconciliación histórica", se lee en el texto que acompaña el clip publicado.





La solicitud del presidente de México ha recibido diversas reacciones, algunos han criticado este pedido, mientras que otros aplauden el accionar del mandatario. España respondió rechazando el pedido de disculpas de México. "La llegada, hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas" , dice el comunicado del gobierno español.



Por su parte, el Vaticano recordó que el Papa ya pidió perdón por la conquista de América. En julio del 2015 en un viaje a Bolivia el sumo pontífice pidió "humildemente perdón" no solo por "las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". El papa Francisco también reconoció que "se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios", reporta la Agencia EFE.



Pero en esta nota no vamos a hablar de si el pedido de Amlo estuvo bien o mal, sino de historia, pues a lo largo de ella, varios países han ofrecido disculpas a otras naciones por crímenes cometidos en el pasado. Canadá, la misma España y Japón, son algunos de ellos.



Canadá

El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau ofreció disculpas a los judíos que intentaban escapar de los nazis antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial luego de que Canadá no los dejó ingresar al país para refugiarse. Foto: AFP

En el 2018, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció disculpas luego de que su país diera la espalda a cientos de judíos que intentaban escapar de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.



El medio estadounidense The New York Times cuenta que el gobierno canadiense de ese entonces era manejado por el mismo partido liberal del que es parte Trudeau y se negó a permitir al barco St. Louis llegar a Canadá en junio de 1939.



La embarcación tenía más de 900 pasajeros, en su mayoría judíos, que salieron de Alemania cuatro meses antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. El barco intentó llegar a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay y Panamá sin éxito.



Finalmente se vio obligado a regresar a Europa y organizaciones judías ayudaron a los que estaban a bordo a obtener visas para viajar a países como Holanda, Bélgica y Francia. Sin embargo, durante la guerra, unas 254 personas que iban a bordo del St. Louis fueron capturadas y asesinadas en campos de concentración nazis".



Trudeau se paró frente al parlamento y envió una disculpa "a las madres y padres de los niños que no salvamos, a las hijas e hijos de los padres a los que no ayudamos".

Japón

El exprimer ministro de Japón Naoto Kan ofreció disculpas a la población de Corea del Sur por la ocupación de la Península de Corea entre 1910 y 1945. Foto: AFP.

En el 2010, el entonces primer ministro de Japón Naoto Kan ofreció disculpas a Corea del Sur por la ocupación japonesa y el daño hecho al pueblo surcoreano entre 1910 y 1945 durante la ocupación de la Península de Corea.



Según recoge el diario The New York Times, Kan se disculpó "por el gran daño y sufrimiento causado durante esta época colonial quisiera expresar nuestro más profundo remordimiento y disculpa". La declaración fue dada el 29 de agosto del 2019, cuando se cumplió el centenario de la anexión de Japón a Corea,

El ministro de asuntos exteriores de Corea del Sur dijo que si bien el país ha recibido la disculpa de Japón, el enojo hacia el país aún estaba muy presente en la región.

Reino Unido

La primera ministra británica Theresa May ofreció disculpas por el tratamiento que la generación 'Windbrush' recibió en el Reino Unido. . Foto: EFE

En el 2018, la primera ministra británica Theresa May, pidió perdón a 12 líderes caribeños por el trato que recibieron sus ciudadanos en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Estas personas son conocidas como la generación 'Windbrush' y arribaron al Reino Unido entre 1948 y 1971 desde Jamaica y Trinidad y Tobago. Algunos de ellos aún no cuentan con un permiso legal de residencia.



En su disculpa, May lamentó "la ansiedad causada por el tratamiento del Ministerio del Interior del Reino Unido quienes amenazaron a niños con la deportación, asegura la BBC. La Primera Ministra también dijo que se valoriza la contribución que estas personas han hecho al país.

Francia

Emmanuel Macron reconoció en el 2018 las torturas cometidas por el ejército de Francia en Algeria entre 1950 y 1960. Foto: AFP

También en el 2018, el presidente de Francia Emmanuel Macron reconoció por primera vez en la historia que perpetró actos de tortura durante la Guerra de Independencia de Algeria entre 1950 y 1960 se disculpó por las torturas y desapariciones.



Macron dijo que Francia instauró un "sistema" que condujo a la tortura durante el conflicto en Algeria y que el pasado debía ser enfrentado con "coraje y lucidez" reporta el medio británico The Guardian.



En ese mismo contexto, Macron emitió una declaración pidiendo una aclaración sobre lo sucedido con Maurice Audin, un matemático de 25 años y activista en contra del colonialismo que "fue torturado por el ejército francés y desapareció en 1957"., según el Washington Post.