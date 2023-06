AEROSMITH causa sensación con la llegada de 'Greates Hit'

Carolina Vasco (I)

Aerosmith anunció que este jueves 22 de junio de 2023 llegará su nuevo álbum 'Greates Hit' a las principales plataformas digitales. Se trata de 44 canciones. Estárá disponible para pre-pedido junto con una nueva colección a través de la tienda oficial de la banda y estará disponible para pre-pedido en tiendas minoristas.

Te puede interesar 👉 Latacunga sentirá el 'power mexicano' de Molotov

La colección

La colección incluye un CD Cover Exclusivo (18 tracks), dos LP numerados edición limitada con Cover Exclusivo (20 tracks), cuatro LP Edición Super Deluxe en vinilo de color personalizado de 180g, empaque estilo libro y cuatro posters en blanco y negro (44 tracks).

La edición

La Edición Super Deluxe de 'Gratest Hits' será prensado en vinilo. Es de color personalizado de 180 gramos, abarca las cinco décadas de la banda en todo su poderoso rock n' roll. Aborda éxitos de los 70’s como Dream On y Walk This Way junto a una versión de Toys In The Attic, además de Sweet Emotion.

Tiene la característica línea de bajo de Hamilton y la icónica introducción de Joe Perry, hasta el éxito de los 90’s con Crazy, Cryin y I Don't Want To Miss A Thing.

Trayectoria musical

La icónica banda celebra cinco décadas de trayectoria artística y de los éxitos más célebres de todos los tiempos. Aerosmith está conformada por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer. La agrupación es cuatro veces ganadores del Grammy.

Los seguidores cuentan los minutos para disfrutar de esos éxitos. En redes sociales aplaudieron a los integrantes de una de las bandas más queridas y aplaudidas de todos los tiempos.