Latacunga sentirá el 'power mexicano' de Molotov

La banda mexicana Molotov ofrecerá un concierto en Latacunga. Foto: Internet

Redacción Entretenimiento (I)

Molotov, la icónica banda de rock y rap, regresará a Ecuador este 2023. Entregará todo su 'power mexicano' el 23 de junio de 2023 durante una presentación en Latacunga.

Los organizadores adelantaron que será una verdadera fiesta, pues la agrupación celebra sus 27 años de trayectoria. Además, estrenan su más reciente disco titulado 'Solo D'Lira'.

El show

Molotov cantará por primera vez en Latacunga. Se presentará en el Cactus Brunch, ubicado en Anillo Vial, al sur de la ESPE, campus Belisario Quevedo. En ese escenario también está prevista la presentación del DJ Danny Guess, DJ Siniestro, Guanchaca y Esto es Eso. Las entradas están disponibles en Buen Plan. Las puertas se abrirán a las 15:00.

Nuevo álbum

Previo a su gira, Molotov compartió en las diferentes plataformas digitales su más reciente video 'Money In The Bank'. Se trata de una colaboración con el rapero argentino WOS.

El álbum fue descrito por la agrupación, conformada por los músicos Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, como una nueva etapa en su carrera innegablemente extensa.

El material fue producido por Emmanuel 'Meme' Del Real, de Café Tacvba; Jason Livermore y el icónico productor norteamericano Ross Robinson, quien es reconocido por su trabajo con Korn, Deftones, Slipknot, At the Drive-In, The Cure y Limp Bizkit. El disco además fue grabado por Mike Frazer, quien es conocido por su experiencia con AC/DC, Aerosmith y Joe Satriani.



