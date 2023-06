Estos son los hijos de KOURTNEY KARDASHIAN y TRAVIS BARKER

Carolina Vasco (I)

Kourtney Kardashian anunció el pasado 17 de junio de 2023 -durante un concierto de Blink-182- que ella y Barker estaban esperando a su primer hijo. Sin embargo, la empresaria y el músico tienen hijos también con otras parejas.

Kardahsian y Barker

Kourtney y el baterista de Blink-182, Travis Barker, hicieron público su compromiso en octubre de 2021.​ El 4 de abril de 2022 tuvieron una boda simbólica en una capilla en Las Vegas. El 16 de mayo de 2022 se casaron de forma legal en Santa Bárbara.

Kourtney Kardashian

Mason Disick

La empresaria comenzó a salir con el empresario Scott Disick en 2006. El 14 de diciembre de 2009​ nació su primer hijo, Mason Dash Disick. El nacimiento fue grabado y transmitido en la cuarta temporada de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Penelope Scotland

El 8 de julio de 2012 Kourtney dio a luz a su segunda hija, Penelope Scotland Disick. En junio de 2014 se anunció que la pareja estaba esperando su tercer hijo.

Reign Disick

El 14 de diciembre de 2014, Kourtney dio a luz a Reign Aston Disick. El 6 de julio de 2015 la revista E! News informó que la pareja se había separado debido a los problemas de Disick con el alcohol y sus salidas a fiestas con otras mujeres.

Travis Barker

Landon Asher Barker

Landon nació el 9 de octubre de 2003 y comparte la pasión por la música con su padre. Desde 2018, el músico ha lanzado una nueva canción cada año.

Alabama Luella Barker

La más joven de la familia Barker es Alabama; nació el 24 diciembre de 2005. Fue presentada por primera vez en la temporada 2 del reality 'Meet the Barkers'. Al igual que su hermano mayor, ha perseguido su pasión por la música.

