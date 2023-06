Marta Sánchez se sincera sobre sus problemas de salud mental, en apoyo a Alejandro Sanz

EUROPA PRESS

Tras la durísima confesión de Alejandro Sanz haciendo público a través de sus redes sociales que atraviesa por un delicado momento anímico y que fruto de esa "tristeza" y ese "cansancio" en ocasiones "no quiero ni estar, literalmente", son muchos los rostros conocidos que se están pronunciando abiertamente sobre sus problemas de salud mental y la importancia de darles normalidad y visibilizarlos para ayudar a otras personas que atraviesen por un bache similar.

El último, Marta Sánchez, que ha asistido a la gala Fight with Care organizada por la revista Telva a favor de los pacientes oncológicos y, más sincera que nunca, ha revelado que en el pasado ella se sintió más de una vez como el cantante de Viviendo deprisa. "Yo también he tenido mis baches en la vida y en la carrera. En el día a día no todo es oro lo que reluce", confiesa, aplaudiendo lo que ha hecho Alejandro al compartirlo públicamente "porque hay que ser muy valiente y él lo ha sido para sincerarse y desahogarse, sobre todo para contárselo a sus fans".

"Yo también he tenido unos baches tremendos, y ganas de desaparecer varias", confiesa, desvelando que lo superó gracias a su profesión: "En mi caso era peor quedarme en casa. El trabajo me ha salvado muchas veces. De la muerte de mi hermana, de la muerte de mi padre, de alguna ruptura importante... y yo me he refugiado siempre en la música. Además, mi madre me dijo un día, cuando te sientas mal y triste, aférrate a tu música", reconoce.

A pesar de que asegura que no ha hablado con Alejandro, Marta le conoce y como afirma "el amor que él siente por la música será siempre el flotador de su vida, aparte de sus hijos y los amigos que tiene y el público que está siempre a su lado".

Alejandro Sanz, 'con el corazón partío'

Además, y a pesar de que al cantante se le ha sumado este bache anímico con su ruptura con Rachel Valdés, su compañera y amiga, cree que "el desamor saca también lo mejor de uno y él ha escrito maravillas en el desamor aunque sea duro y muy doloroso", por lo que no duda que algo bueno saldrá de esto: "Tiene el 'corazón partío' pero seguramente tendrá suficientes tiritas y muy pronto".

En cuanto a cómo está ella actualmente, Marta asegura que "me encuentro en un momento pletórico". "Cuento con el amor increíble que me da mi pareja y el apoyo que me da que es increíble también. He madurado mucho, he sabido muy bien echar de mi vida lo que me hacía daño y saber realmente lo que quiero y me ha traído lo mejor como el momento que estoy viviendo" desvela, afirmando sin lugar a dudas que "Fede es el amor de mi vida".

Además de su novio Federico de León, también influye en su felicidad su hija, Paula, que está a punto de cumplir 20 años. "Tengo una hija muy rica, no sé, qué voy a decir de mi hija, que estoy muy orgullosa de ella y que es una niña con un fondo muy limpio que es lo que me importa, luego ya rodar y rodar que ya aprenderá. La ingenuidad de la juventud, todos la hemos tenido y es muy naif y confusas, a medida que vaya creciendo y vaya sabiendo lo que realmente es la vida, que es mucho más dura, ya irá haciendo su camino", afirma.

Más noticias:

Visita nuestros portales: