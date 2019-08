#viral

El meme de la mujer que le grita a un gato está en todos lados, pero ¿de dónde salió?

Seguro ya lo viste en redes sociales entre mayo y junio del 2019, luego misteriosamente desapareció y volvió a tomarse Internet desde mediados de agosto. El meme ha sacado una sonrisa a más de uno y se compone de dos imágenes, una mujer que grita desconsolada mientras otra intenta retenerla y un gato que la mira con ironía.

Lo cierto es que los protagonistas de este meme: la mujer que grita y el gato, realmente no se conocen y no, no está discutiendo. Se trata de un montaje. La foto de la mujer que 'le grita' a la mascota fue tomada del exitoso programa 'The Real Housewives of Beverly Hills', un reality show que se emite en Estados Unidos desde el 2010.

La mujer que aparece en la fotografía es Taylor Armstrong, una de las protagonistas del show. La mujer de 48 años fue esposa del excapitalista de riesgo Russell Armstrong, quien se suicidó en el 2011. Tras su muerte se conoció que el hombre enfrentaba problemas matrimoniales, personales, financieros y legales y que, según el portal especializado en entretenimiento E! Online, "siempre estaba deprimido"



La imagen fue tomada del episodio 14 de la segunda temporada del show emitido en el 2011 y titulado 'Malibu Beach Party From Hell' en el que, en medio de una pelea, Taylor rompió en llanto. . Quien la consuela es su amiga Kyle Richards, otra personalidad de televisión conocida por 'The Real Housewives of Beverly Hills'

El gato, el verdadero héroe de este meme, es también toda una celebridad. Por lo menos en Instagram donde su cuenta tiene más de 407 000 seguidores. Su principal característica, de acuerdo con la descripción de su página en la red social es que odia los vegetales, pero no tiene problema en acercarse a las 'anvorguesas' y así lo demuestran las fotografías que comparte.

Pero fuera de sus gustos o disgustos por la comida, Smudge es un gato como cualquier otro que disfruta de dormir, estar con sus juguetes o escondido en lugares poco cómodos en los que solo los gatos entran.

Pero la imagen del gato no fue compartida por primera vez en Instagram. Según el portal KnowYourMeme fue difundida el 19 de junio del 2018 en Tumblr por un usuario identificado como deadbeforedeath junto al texto "a él no le gustan los vegetales". En solo un año, la publicación alcanzó más de 50 300 'reblogs', lo equivalente en Tumblr a un 'retuit'.



De hecho, la cuenta de Instagram de Smudge se crea como respuesta a la popularidad de la imagen. Es por ello que en su primera publicación en la red social, que data del 27 de mayo del 2019, se lee: "si van a publicar mi cara en Internet, por lo menos deberían etiquetarme". Su posteo suma más de 78 200 'me gusta' hasta este 29 de agosto del 2019.



Ahora, las imágenes de Taylor gritándo y del gato con cara de disgusto frente a su ensalada alcanzaron reacciones bastante moderadas en Twitter, 4Chan, y otros sitios web. por separado Esto hasta que una usuaria de Twitter identificada como @Missingegil, hizo una publicación en la que combinó las dos fotografías.



En el texto que acompaña las imágenes escribió: "Estas fotos juntas me están haciendo perder la cabeza". Hasta este 29 de agosto del 2019, su publicación alcanza más de 78 000 'retuits' y más de 274 000 'me gusta' en la red social.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG — ebaby (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019

Desde entonces, la composición de imágenes se viralizó. El usuario de Twitter @IC28__ hizo el primer meme basado en este formato y desde allí la imagen no ha dejado de ganar popularidad, siendo traducida a varios idiomas. Y, por qué no, adaptada a lo que sucede en varios países

Dijiste que me querías // pero lejos de mí. pic.twitter.com/o62uadeQdD — Esteban Muñoz (@stebanm_1) August 28, 2019