El uso de gas pimienta sí está permitido en Ecuador, pero con ciertas restricciones

Se usa en manifestaciones callejeras, es protagonista en películas de cine como arma de defensa contra malhechores o es un accesorio que cuelga del cinturón de los agentes policiales. En Ecuador, su porte para "defensa personal" no es ilegal, pero está regulado. Se trata del aerosol con gas pimienta.

Sobre su uso hubo un reciente debate en redes sociales, luego de un hilo en Twitter publicado por una usuaria identificada como Cristina, el viernes 29 de septiembre de 2018. En la publicación, la mujer aseguró que pasó cerca de un grupo de cinco hombres en Cumbayá, al oriente de Quito. Uno de ellos, asegura, se le acercó y le tocó una nalga. Ante la agresión, .ella se defendió con gas pimienta.



Según relata en su publicación, dos agentes municipales se acercaron después de lo ocurrido y le dijeron que el uso de este tipo de artículo de defensa personal no está permitido en Ecuador. Posteriormente, un grupo de efectivos de la Policía Nacional le habría dicho lo mismo; también le habrían informado que si quería poner una denuncia por acoso sexual debía hacerlo en Quito. Finalmente, los policías habrían hecho que el grupo de hombres se disculpen con la mujer.



En su cuenta de Twitter la ministra del Interior, María Paula Romo, reaccionó al caso de Cristina. En una imagen mostró los fundamentos jurídicos por los cuáles sí se puede comercializar y portar gas pimienta de defensa personal en el país.

Estimada @cristina_gc9527

Lamento lo que ha sucedido.



Aquí el fundamento normativo que permite que se comercialice en el país el gas pimienta de defensa personal. Si se trata de esos aerosoles entonces no es cierto que sea prohibido su porte o uso.



— María Paula Romo (@mariapaularomo) 30 de septiembre de 2018



La imagen que compartió la Ministra en su red social es un fragmento del Acuerdo Ministerial 270 suscrito en 2016 por el ministro de Defensa Subrogante, de aquel entonces, Felipe Vega de la Cuadra y en el que se autoriza la importación y comercialización de gas pimienta para defensa personal con un “certificado emitido por un laboratorio, que determine que el porcentaje de capsaicina del producto se igual o menor al 1,3%".

Foto: Captura del Acuerdo Ministerial 270

La ministra Romo dejó claro, además, que los gases de defensa personal que superan el 1,3% de capsaicina sí están prohibidos. La Ley de fabricación, importación, exportación comercialización, y tenencia de armas prohíbe la posesión de armas destinadas al uso y empleo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre ellas artefactos fabricados a base de gases asfixiantes, lacrimógenos, venenosos o paralizantes.

La capsaicina es un compuesto derivado de las plantas del género Cpasicum, en este categoría están el ají, el pimiento, entre otros. También se aclara que el compuesto químico del gas pimienta irrita los ojos e inclusive puede causar ceguera temporal. En el documento emitido por el Ministerio de defensa se especifica que la capsaicina no es letal, pero en casos excepcionales podría caudas la muerte del afectado.



El Acuerdo Ministerial, en su glosario de términos, asegura que el gas pimienta "es un compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal. Se utiliza para dispersar disturbios o como defensa personal. Aunque no es letal, en casos excepcionales puede provocar la muerte del afectado. Su ingrediente activo es la capsaicina, un compuesto derivado de las frutas de las plantas del género Capsicum. Se denomina también espray de pimienta, espray OC, gas OC, espray de capsicum u Oleoresincapsicum".

Imagen: Captura del Acuerdo Ministerial 270

En Ecuador, pocas distribuidoras importan gas pimienta. Al ingresar en Mercado Libre, por ejemplo, hay una decena de usuarios que lo venden. Distribuidora Massuh, en Guayaquil, es una de ellas. EL COMERCIO se contactó con la empresa, que asegura que existen dos tipos de gas: uno que sirve para defensa personal y otro que tiene fines de inmovilización. Esta segunda categoría la pueden utilizar únicamente las fuerzas de seguridad del país (Fuerzas Armadas y Policía Nacional). En esta distribuidora se importan aerosoles del primer tipo, de 10 mililitros..



De su lado, Almacenes La Bahía tiene disponible un modelo de gas pimienta de 24 mililitros en Quito y Guayaquil. Explican que no existe ningún requisito para que los clientes adquieran el producto.



En la página web de Almacenes Zunino aparece también un tipo de gas pimienta; la empresa comercializa, entre otras cosas, artículos de seguridad como chalecos antibala, esposas o bóvedas y cajas fuertes. Sin embargo, este Diario llamó al local comercial pero aseguraron que ya no se importando gas pimienta, puesto que no han conseguido todavía los permisos que exige el Ministerio de Defensa para comercializarlo.