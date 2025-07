El nombre de Miguel Rosero no aparece directamente entre los nominados a los Premios Emmy 2025, pero su trabajo sí. El diseñador gráfico ecuatoriano formó parte del equipo de arte de la serie ‘The Residence’, una de las producciones destacadas de este año. Esta colaboración le permitió al guayaquileño sumar un nuevo hito en su carrera internacional.

El proyecto, distribuido por Netflix, recibió cuatro nominaciones a los Emmy 2025, que incluyen la de Diseño de Producción Excepcional para un Programa Narrativo Contemporáneo. Aunque la nominación fue para el equipo completo, la participación de Rosero en esta categoría representa un motivo de orgullo nacional.

📺 ‘The Residence’ y los Emmy 2025

‘The Residence’ también fue destacada en categorías como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, Mejores Efectos Visuales Especiales y Mejor Música Original – Tema Principal, según informó el boletín de prensa oficial.

El aporte de Rosero fue clave en el diseño visual de los espacios donde se desarrolla la historia. Su creatividad ayudó a construir el universo estético de la serie, que compite ahora con producciones de gran escala como ‘The Bear’ o ‘Severance’, las más nominadas del año, según el reporte de CNN.

🎬 Una carrera hecha de escenas memorables

Miguel Rosero ha trabajado en más de 50 producciones en los últimos 15 años. Su trayectoria incluye proyectos como ‘American Genius’, ‘Roman Empire’, ‘Siempre Bruja’, ‘Stumptown’ y ‘Yellowstone’.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue en ‘News of the World’, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass, que recibió cuatro nominaciones al Oscar. También participó en ‘One Night in Miami’, el debut como directora de Regina King, nominada a tres premios de la Academia.

📍 ¿Qué viene ahora?

Actualmente, Rosero colabora en la tercera temporada de ‘Euphoria’, la serie de HBO protagonizada por Zendaya. Desde los sets de Hollywood, su talento sigue dejando huella en las producciones más vistas del mundo.

Con cada proyecto, Miguel demuestra que hay espacio para el talento ecuatoriano en Hollywood.

