Por primera vez, un cortometraje ecuatoriano ha sido seleccionado por el Festival de Cine de Tribeca.

Se trata de ‘Wannabe‘, la más reciente creación de la cineasta Kat Cattani, que tuvo su estreno mundial el 5 de junio de 2025 en este prestigioso certamen en Nueva York.

La producción marca un hito para el cine nacional y reafirma el alcance internacional de las historias personales contadas desde Latinoamérica.

Ambientada en los años 90, ‘Wannabe‘ narra la historia de Emilia y Mateo, dos adolescentes latinos de 13 años que enfrentan el bullying y el sentimiento de no pertenecer.

Unidos por una profunda amistad y la música de las Spice Girls —íconos del poder femenino—, deciden participar en un concurso de baile con la esperanza de conocer a sus ídolas en Miami.

“Este proyecto es profundamente personal. Quise rendir homenaje a mi adolescencia en Ecuador y a esa música que nos dio fuerza cuando nos sentíamos invisibles”, explica Cattani, quien también se encargó de la edición del corto.

Actualmente, radicada en Los Ángeles, la directora ha trabajado como asistente de edición en series como Only Murders in the Building, Dead to Me y Lady in the Lake.

Una propuesta visual con identidad

Cineasta Kat Cattani, directora de ‘Wannabe’.

Rodado en Cayambe con un equipo mayoritariamente ecuatoriano, el cortometraje combina la textura cálida del celuloide de 16 mm con elementos de fantasía inspirados en los videoclips de las Spice Girls.

La propuesta visual busca capturar la intensidad emocional del crecimiento adolescente con un enfoque nostálgico y vibrante.

El elenco está liderado por Martina Pacheco y Gabriel Saltos, ambos parte del universo EnchufeTV. Pacheco, actriz y bailarina desde los 4 meses de edad, también es creadora de contenido digital.

Saltos, por su parte, ha trabajado en teatro, publicidad y cine, y recientemente coprotagonizó un largometraje dirigido por Tania Hermida.

Presente en festivales clave

Elenco de ‘Wannabe’ y su directora.

Desde su estreno, ‘Wannabe’ ha sido seleccionado en festivales como Out Film CT (Connecticut), el Festival Internacional de Cine de Cuenca, y Turicine (Quito), donde ganó el voto del público. También se proyectará en el HollyShorts International Film Festival de Los Ángeles, un evento calificador para los premios Oscar.

Dirigido por Kat Cattani, escrito junto a Raúl Martín Romero y con música original de Nami Melumad, ‘Wannabe’ se posiciona como un ejemplo del potencial creativo del cine ecuatoriano para cruzar fronteras y conectar con audiencias globales.

¿Qué es el Festival Internacional de Cine de Tribeca?

El Festival Internacional de Cine de Tribeca es uno de los eventos cinematográficos más reconocidos del mundo, fundado en 2002 en Nueva York por Robert De Niro y otros impulsores culturales. Se ha convertido en una vitrina clave para descubrir nuevas voces del cine independiente y premiar producciones innovadoras y diversas.

