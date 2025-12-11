El actor y comediante Jeff García había enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos meses.

Según detalló el medio Récord, sufrió un aneurisma cerebral. A finales de noviembre fue hospitalizado por una neumonía, de la cual fue dado de alta, de acuerdo con información de El Universal.

Lamentablemente, su estado de salud empeoró rápidamente en las semanas siguientes. Ingresó de nuevo al hospital y el martes 9 de diciembre de 2025 por la noche sufrió un colapso pulmonar.

La familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital, rodeándolo de sus seres queridos en California.

🙏 El adiós de una de las voces de ‘Jimmy Neutrón’

Jeff García mantenía una activa presencia en Instagram, compartiendo momentos de sus rutinas de ‘stand-up comedy’.

No obstante, su última publicación visible en la plataforma, donde acumulaba más de 20 mil seguidores, fue compartida por su hijo, Joseph García.

¿Qué decía este emotivo mensaje de despedida? Joseph anunció la noticia del fallecimiento de su padre en un texto lleno de profunda admiración y dolor.

Recordó a Jeff García como una persona con “una energía incansable que siempre lo inspiró”.

🌟 Un legado inolvidable en la cultura pop

La contribución de García a la cultura pop de los años 2000 fue enorme.

El actor se hizo una figura destacada en la escena del ‘stand-up’ del sur de California desde muy joven.

Su papel como Sheen, el hiperactivo fanático de Ultra Lord de ‘Jimmy Neutrón’, le valió un Premio Annie a Mejor Interpretación de Voz en una Serie Animada en 2004.

El éxito del personaje lo impulsó al ‘spin-off’ ‘Planet Sheen’. También prestó su voz a Rinaldo en ‘Happy Feet’, según consignó El Universal.

Su carrera, que comenzó en clubes de comedia en los noventa, dejó una huella imborrable, tal como destacó el dueño de Laugh Factory a Récord: “Tenía un gran corazón y utilizó su éxito para llegar a la comunidad latina”.

