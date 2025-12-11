El músico ecuatoriano Gustavo Pacheco preocupó a sus familiares y seguidores.

La noticia de su salud ha generado inquietud y también mensajes de apoyo.

Una emergencia que sorprendió a su público

La noche del 10 de diciembre de 2025, Gustavo Pacheco fue ingresado de urgencia a una clínica en Guayaquil.

El músico presentaba complicaciones por una hernia umbilical e inguinal.

A sus 73 años, fue llevado directamente a quirófano para una cirugía inmediata.

El procedimiento se realizó luego de varios malestares que venía enfrentando desde hace tiempo.

La operación era necesaria para estabilizar su salud.

Su hija, Ámar Pacheco, llevó tranquilidad al confirmar que la intervención fue exitosa.

El mensaje de su familia tras la cirugía

Ámar Pacheco, reina de belleza y artista, compartió un mensaje para quienes siguen la recuperación del músico.

Agradeció la atención médica y dijo que su padre evoluciona bien.

También expresó que confía en que su padre vivirá muchos años más.

Una figura clave para la música ecuatoriana

Gustavo Pacheco es un referente dentro de la escena nacional.

Su carrera inició formalmente en 1969 con el grupo Boddega.

Con los hermanos Miguel y Homero Gallardo grabó su primera composición, El hombre sin cabeza. El tema abrió paso a éxitos como Dame tu amor, En tu corazón y Tengo un lugar.

Además de su rol en Boddega, ha sido arreglista y director musical. Su guitarra acompañó a artistas como Armando Manzanero, José José, Celia Cruz y Paloma San Basilio.

En su vida personal, estuvo casado con la cantante Silvana durante 29 años.

Ambos tienen una hija en común, Ámar, quien hoy acompaña su recuperación.

Sobre la hernia umbilical y sus riesgos

La hernia umbilical es una de las más frecuentes.

Ocurre cuando contenido abdominal sale por un orificio ubicado en el ombligo, como lo detalla Barna Clinic.

En adultos puede presentarse por un cierre incompleto desde el nacimiento.

También aparece por esfuerzos físicos intensos que aumentan la presión abdominal.

El tratamiento es quirúrgico y requiere atención oportuna.

Las complicaciones pueden ser graves si no se interviene a tiempo, así lo explica Cleveland Clinic.