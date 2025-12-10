Paulina Tamayo sigue presente en la memoria colectiva del Ecuador.

Su nombre vuelve a sonar fuerte entre seguidores, artistas y familias enteras.

Un reconocimiento que llega desde el cielo

La familia anunció en redes que ‘Paulina Eterna’ alcanzó Disco de Oro.

El logro se dio por ventas históricas que rompieron récords en el país.

En la publicación agradecieron al público por apoyar su música.

También expresaron emoción al ver que el legado de Tamayo continúa vivo.

Los hijos de la artista recibieron el reconocimiento oficial. Lo compartieron con un mensaje que celebró su impacto nacional.

Un álbum que reúne sus últimas interpretaciones

‘Paulina Eterna’ se convirtió en su disco póstumo. Las canciones fueron grabadas por la artista antes de su fallecimiento.

La producción incluye colaboraciones con Los Panchos, Los Kjarkas y Eva Ayllón.

Entre los temas destaca una versión nueva de Sombras. Es una de las últimas interpretaciones que dejó listas.

El proyecto reúne pasillos, música nacional y San Juanitos.

Son sonidos que marcaron más de cuatro décadas de su carrera.

Una huella profunda en la música ecuatoriana

Paulina Tamayo dedicó su vida al escenario. Su trayectoria incluye 16 reconocimientos y conciertos emblemáticos.

En 2016 celebró 45 años de carrera en el Coliseo General Rumiñahui. Ese concierto marcó un momento importante para su público.

Su fallecimiento el 21 de octubre dejó un fuerte vacío. Tenía 60 años y seguía activa en giras y grabaciones.

Antes de partir dejó este disco preparado para sus seguidores.

Su hijo Willie confirmó que fue un proyecto pensado para darles consuelo.

El proyecto que su familia mantiene vivo

‘Paulina Eterna’ se grabó en distintos países.

Cada colaboración fue planificada en secreto para sorprender al público.

El álbum reúne 10 canciones y variedad de géneros.

También incluye un tema junto a Margarita Laso y Quimera.

La familia explicó que aún procesan el duelo. Por eso prefieren esperar para anunciar más detalles sobre el proyecto.