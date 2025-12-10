El actor de cine para adultos Rhett Messerly, conocido en la industria como Scott Finn, falleció a sus 27 años.

La repentina muerte del joven ha conmocionado a sus seguidores. Su familia confirmó la sensible noticia mediante un obituario en línea, según informó Primera Hora.

Rhett Douglas Messerly, su nombre real, perdió la vida el pasado 23 de noviembre de 2025 y la noticia se dio a conocer recientemente.

🎭 Scott Finn: El “chico guapo” que hacía reír a todos

La familia reveló detalles íntimos de su vida en el obituario. Scott Finn nació en Ogden, Utah, y era descrito como “el bobo por sus compañeros y el chico guapo con buenos músculos por todas las chicas”.

Siempre encontraba la manera de hacer sonreír y reír a quienes lo rodeaban, tal como reseñó Listín Diario. Lo más importante es que será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás.

❓ El misterio detrás del adiós

Desde niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar que tuvo al menos 65 novias en todo momento, añade el obituario.

También era muy atlético; se le encontraba a menudo en un campo de fútbol o béisbol. La intriga sobre su deceso crece porque la causa de su fallecimiento se desconoce.

😢 Una vida dedicada a ayudar

Las honras fúnebres se llevaron a cabo el 4 de diciembre en Utah. Rhett se preocupó especialmente por las mujeres necesitadas, ayudándolas a salir de la nieve o brindándoles comida.

El joven actor comenzó su carrera en el entretenimiento para adultos en 2018. Su última publicación en redes sociales, en junio, fue una reflexión sobre un año difícil tras su separación, detalló Las Estrellas.

La falta de información sobre su muerte ha desatado una gran intriga en redes.

