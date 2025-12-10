El futuro de la Tierra Media se escribe con un nuevo rostro y un nombre resuena con fuerza: Pedro Pascal.

La próxima película de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’, tal parece no contaría con el regreso del icónico Viggo Mortensen como Aragorn.

👑 ¿El turno de Pedro Pascal para ‘El Señor de los Anillos’?

Todo apunta a que la esperada precuela de la trilogía original tendrá nuevos actores.

Mortensen puso una condición para volver al papel: el guion debe tener sentido con su edad, pues han pasado más de 20 años desde ‘El Retorno del Rey’, según reporta AS.

La posibilidad de su regreso se ve aún más lejana al tratarse de una precuela.

🎬 La condición de Viggo Mortensen

Mortensen siempre disfrutó interpretar al valeroso guerrero de la Tierra Media. Él asegura que no ha leído un guion, por lo que desconoce los detalles, como recoge AS.

Además, el actor solo volvería si el rol se ajusta a su edad, y reconoce que, de otro modo, sería una tontería.

🚨 ¿Quién será el nuevo héroe?

Las especulaciones crecen entre los fanáticos y en las redes sociales. Aunque la productora consideró usar tecnología de rejuvenecimiento en Mortensen, parece que eso no sucederá, como afirma Ámbito.

Varios actores han conversado con el director Andy Serkis sobre la posibilidad de interpretar al personaje.

Ya que Viggo Mortensen no va a regresar como Aragorn estoy recibiendo muchos comentarios de que Pedro Pascal sería perfecto para el papel.



¿Cual sería para vosotros el actor perfecto para nuestro montaraz?



Empiezo yo: Andrew Lincoln. pic.twitter.com/Uglbq9Mn5Q — Tolkienverse ᚠ (@ToIkienverse) December 10, 2025

✨ ¿Qué pasará con Gandalf?

Ian McKellen, el inolvidable Gandalf, se pronunció en una dirección similar, según AS. El actor británico, de 85 años, también puso una condición: volvería “si estoy vivo”, y además afirmó que no tiene un guion o una oferta.

Esto hace pensar que Aragorn y Gandalf tendrían que ser interpretados por nuevos talentos.

