La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, valorada en 82.7 mil millones de dólares, promete sacudir para siempre el ecosistema del entretenimiento.

La operación, que incluye estudios de cine y TV, así como las plataformas HBO Max, fue anunciada en un comunicado enviado esta semana por la propia compañía a sus usuarios.

Según dicho mensaje —citado por el sitio Qué ver— la fusión “une su servicio de entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros.”, mencionando franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC Comics.

El pedido de Netflix a sus clientes

Pero más allá del impacto mediático, Netflix pidió calma: no habrá cambios inmediatos. Así lo cita un artículo de bloomberglinea.com.

En el comunicado enviado por email, la plataforma aclaró que ambos servicios seguirán funcionando por separado hasta que la compra supere los marcos regulatorios y cuente con la aprobación del grupo de accionistas.

El mensaje hacia los usuarios fue directo: “continúa disfrutando como siempre”.

De concretarse la operación, el alcance sería monumental.

Netflix podría sumar al catálogo cientos de películas y series históricas de Warner, además de los títulos producidos por HBO y DC.

Sin embargo, el camino no está despejado. La compra debe superar barreras regulatorias en Estados Unidos, Europa y otras regiones.

Distintas autoridades han advertido que la concentración de tantos activos en una sola empresa podría afectar la competencia.

Mientras tanto, algunos usuarios han notado un aumento de series de HBO en Netflix, aunque Qué ver señala que esto podría deberse a licencias previas, no necesariamente a la compra.

De momento, lo que queda es esperar cómo se reorganizarán los catálogos, qué franquicias se priorizarán y si cambiarán las suscripciones en el futuro.

Lo que está claro: la operación marca un punto de quiebre en la industria audiovisual y abre un debate global sobre el poder corporativo en el entretenimiento.

