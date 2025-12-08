La compra de Warner por parte de Netflix implica, según analistas, que se quede con con franquicias como DC, Harry Potter y El Señor de los Anillos.

También obtiene HBO y gran parte del archivo histórico de cine y TV. Podrá usar ese catálogo para nuevas producciones y para entrenar su IA.

La compra le da a Netflix su propio megaestudio y más control en Hollywood. Para el público podría haber más contenido en un solo lugar y para la industria, menos competencia y más riesgo creativo.

Te explicamos a continuación:

¿Por qué es tan importante esta compra?

Porque Warner Bros tiene bajo su nombre franquicias históricas como DC (Batman, Superman), Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Matrix, entre muchas otras.

¿Qué cambia esa compra?

La estructura del poder en Hollywood cambia. En palabras de la analista de cine y youtuber mexicana Gaby Meza, habría menos estudios grandes y un solo gigante del streaming tendría ahora una cantidad enorme de historias, personajes, marcas y datos.

Si a Warner le estaba yendo bien en taquilla… ¿por qué se vendió?

Aunque Warner logró éxitos como ‘Barbie’, ‘Minecraft’ o ‘Weapons’, el problema no era el cine, sino las finanzas del conglomerado completo.

Warner Bros Discovery arrastraba más de 33 000 millones de dólares en deudas

Sus ingresos han venido cayendo entre 6% y 9% cada año.

Sus canales de cable (CNN, TNT, TBS, Discovery) han perdido relevancia.

HBO Max aún no generaba suficiente dinero.

Cada trimestre recortaba costos, cancelaba proyectos y pagaba deudas. Incluso canceló películas terminadas para usarlas como deducciones fiscales.

¿Warner intentó evitar la venta?

Sí. El plan original era dividirse en dos empresas: Una con estudio + streaming, otra con canales de cable (provisionalmente Discovery Global), pero eso no hubiera sido suficiente.

¿Quiénes querían comprar Warner?

Paramount + Skydance ofrecían comprar TODO Warner Bros Discovery.

Netflix y Comcast solo querían las joyas: el estudio y HBO Max (pero no CNN ni los canales de cable).

Incluso hubo quejas de Paramount acusando que el proceso favorecía a Netflix.

Dice EFE, que Paramount lanzó una oferta hostil por Warner Bros. Discovery a 30 dólares por acción, lo que valora la empresa en 108 400 millones de dolares.

El ofrecimiento estaría por encima de la propuesta ganadora de compra de WBD por parte de Netflix, de 27,75 dólares en efectivo y acciones, dice EFE.

¿Hubo reacciones políticas?

Funcionarios del gobierno de Trump expresaron preocupaciones antimonopolio sobre darle a Netflix tanto poder sobre Hollywood.

¿Qué compró Netflix exactamente?

Warner Bros. Pictures (el estudio de cine)

Warner Bros. Television y sus productoras internacionales

Warner Bros Games (Mortal Kombat, Hogwarts Legacy, juegos LEGO)

HBO y HBO Max

DC Studios (Batman, Superman, Wonder Woman, etc.)

Derechos amplios de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, Mad Max, etc.

Series como Friends, The Big Bang Theory, etc.

En resumen: se lleva casi toda la historia audiovisual moderna.

¿Qué no compró Netflix?

Quedan fuera y pasan a formar Discovery Global:

CNN

TNT

TBS

Discovery Channel

HGTV

Food Network

Discovery+

Los canales donde viven Cartoon Network y Adult Swim

Ojo: los estudios de animación (Cartoon Network Studios, Warner Animation) sí se van con Netflix, pero los canales de cable no.

¿Por qué Netflix, que decía no necesitar un estudio, ahora compra uno?

Por la guerra en streaming.

Porque los nuevos suscriptores ya no crecen tan rápido.

Porque Netflix necesitaba propiedades reconocidas.

Porque ahora tiene franquicias que generan películas, series, videojuegos, parques, productos, experiencias inmersivas.

Porque es la estrategia de Disney… pero comprada en bloque.

Porque con Warner Bros Games entra al mundo gamer triple A.

Porque tendrá un archivo de 100 años de cine y TV para entrenar IA: análisis de guiones, predicción de audiencias y generación automatizada de contenidos.

La compra también es una apuesta por el futuro creativo automatizado.

¿Qué riesgos ven los gremios y trabajadores del cine?

Christopher Nolan, presidente del gremio, advierte que menos estudios es igual a menos competencia por talento y que Netflix no respeta las ventanas de cine. Los guionistas dicen que será una “catástrofe”:

Menos compradores de historias, menos trabajo, más control por algoritmos, menos riesgo creativo. Los productores advierten menos estrenos, menos negociaciones y una sola empresa con demasiado control.

¿Qué pasa con las salas de cine?

La asociación de exhibidores en EE.UU. alertó que la compra podría reducir un 25% de la taquilla anual, las ventanas exclusivas podrían caer a 2 semanas, los cines pequeños serían los primeros en morir.

Menos tiempo en cartelera significa menos dinero, menos películas medianas, menos riesgo artístico.

¿Y qué pasa con IMAX y los estrenos gigantes?

Warner ya tenía contratos firmados con IMAX hasta 2029. Netflix está obligado a respetarlos.

Así que por algunos años: los estrenos fuertes seguirán llegando a cines, pero después de 2029… todo podría cambiar.

¿Cómo podría cambiar el cine que vemos?

Los temores principales son que las películas medianas desaparezcan de las salas. Los estrenos serían más cortos. El catálogo de Netflix dominaría la conversación cultural. El cine de autor tendría menos espacio.

El algoritmo decidiría qué vale la pena producir. Algunos ven un posible: “parque de diversiones del futuro donde todo hecho para consumo rápido y masivo.

¿Es esto bueno o malo para el público?

Depende. Las ventajas serían:

Más películas disponibles rápido.

Más contenido de franquicias conocidas.

Catálogo gigantesco en un solo lugar.

Desventajas para la industria:

Menos diversidad de voces.

Menos cine independiente.

Menos salas.

Menos empleos creativos.

Riesgo de monopolio narrativo.

Para muchos, este es el inicio de una nueva era del entretenimiento, con oportunidades enormes, pero también riesgos que aún no entendemos del todo.

¿Cómo reaccionaron los actores?

Según informó la agencia EFE, varios actores han expresado preocupación. El actor Hugh Grant considera que la adquisición es una mala noticia para el cine, mientras que la actriz Jane Fonda sostiene que la operación amenaza a toda la industria audiovisual.

¿Qué dice el sindicato de Hollywood?

El sindicato de Hollywood pidió que la fusión entre Netflix y Warner Bros no solo busque eficiencia económica, sino que genere más empleo para trabajadores del sector, especialmente después de años de incertidumbre laboral.

¿Qué asegura Netflix sobre el futuro de las películas de Warner Bros.?

Netflix afirmó que las películas de Warner Bros. seguirán estrenándose en los cines. Sin embargo, la compañía señaló que las ventanas de exclusividad —el tiempo entre los estrenos en salas y en plataforma— “evolucionarán” para mejorar la accesibilidad al consumidor.