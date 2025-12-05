Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82 700 millones de dólares. El acuerdo incluye los estudios de cine y televisión, además de las plataformas HBO y HBO Max. La operación se reveló este viernes 5 de diciembre de 2025 en un comunicado conjunto de ambas compañías.

La compañía de ‘streaming’ ofreció 27,75 dólares por acción de WBD. Esta cifra superó los 24 dólares por acción que propuso Paramount, que junto con Comcast participó en las negociaciones. Las tres empresas buscaron quedarse con Warner Bros. Discovery desde octubre.

Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre. Paramount inició el proceso con una propuesta de 27 dólares por acción por el 100% de la compañía. Netflix y Comcast se sumaron después y participaron en dos rondas de negociación. La última se realizó el 1 de diciembre. Sin embargo, las ofertas de Netflix y Comcast incluían solo parte de WBD y no contemplaban Discovery Global.

La operación se completará después de que Warner Bros. Discovery ejecute la separación de Discovery Global, su unidad enfocada en televisión. Esta división incluirá CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Las empresas esperan cerrar esta operación en el tercer trimestre de 2026.

Paramount criticó el proceso de selección de ofertas. En una carta abierta, la empresa denunció una supuesta parcialidad que, según su versión, favoreció a Netflix frente a otras propuestas.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

La compra de WBD por parte de Netflix fusiona a dos grandes actores del entretenimiento audiovisual global. El catálogo conjunto reunirá producciones de HBO, como The Big Bang Theory, The Soprano o Game of Thrones, y clásicos como The Wizard of Oz y películas del universo DC. Estas producciones convivirán con series distintivas de Netflix como Wednesday, Money Heist, Bridgerton y Adolescence.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó la dimensión del acuerdo. “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, afirmó. Explicó que la compañía combinará la colección de series y películas de Warner Bros., desde clásicos como Casablanca y Ciudadano Kane hasta éxitos contemporáneos como la saga de Harry Potter, con títulos de Netflix que marcan tendencia cultural como Stranger Things, KPop Demon Hunters y The Squid Game.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, también celebró el anuncio. “El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”, aseguró.

