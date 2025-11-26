Netflix experimentó una caída tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Netflix, la plataforma de streaming estadounidense, experimentó una caída la noche de este miércoles 26 de noviembre de 2025, según reportaron los usuarios en redes sociales; la caída ocurrió tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

Más noticias:

La caída de Netflix tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

Netflix registró una caída sorpresiva la noche de este miércoles, reportada por sus usuarios en redes sociales.

La plataforma dejó de funcionar y no permitía la reproducción de su contenido; los internautas señalaban que intentaban ver el estreno de ‘Stranger Things 5’.

todo el día esperando a que sean las 22 para ver Stranger Things y se cae Netflix yo no lo puedo creer pic.twitter.com/HlI6edWrxd — lari (@larifoster) November 27, 2025

La caída

La empresa no se pronunció; sin embargo, los usuarios reportaban con insistencia que no podían ver ninguna serie ni película de la plataforma.

La interrupción ocurrió alrededor de las 20:00 y los reportes señalaron: problemas para iniciar sesión y bloqueos al abrir la aplicación.

Después de unos minutos, la plataforma se restableció.

#Estrenos: La última temporada de STRANGER THINGS estrenó hace 3 minutos y Netflix ya está caído 🤯🚨 pic.twitter.com/8257SzURBq — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 27, 2025

Noticia en desarrollo…

Información externa: Netflix

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