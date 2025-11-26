Netflix experimentó una caída tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

La plataforma de streaming Netflix experimento una caída la noche de este miércoles, tras el estreno de 'Strenger Things 5'

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Netflix, la plataforma de streaming estadounidense, experimentó una caída la noche de este miércoles 26 de noviembre de 2025, según reportaron los usuarios en redes sociales; la caída ocurrió tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

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La caída de Netflix tras el estreno de ‘Stranger Things 5’

Netflix registró una caída sorpresiva la noche de este miércoles, reportada por sus usuarios en redes sociales.

La plataforma dejó de funcionar y no permitía la reproducción de su contenido; los internautas señalaban que intentaban ver el estreno de ‘Stranger Things 5’.

La caída

La empresa no se pronunció; sin embargo, los usuarios reportaban con insistencia que no podían ver ninguna serie ni película de la plataforma.

La interrupción ocurrió alrededor de las 20:00 y los reportes señalaron: problemas para iniciar sesión y bloqueos al abrir la aplicación.

Después de unos minutos, la plataforma se restableció.

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Información externa: Netflix

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