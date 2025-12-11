El primer concierto de Bad Bunny en México reunió a una multitud.

La energía del público marcó el inicio de una de las fechas más esperadas.

Un arranque que emocionó a todos

Bad Bunny presentó la primera noche de su DtMF World Tour 2025 el miércoles 10 de diciembre, en México.

Cerca de 60 000 personas llenaron el recinto desde temprano, como detalla El Milenio.

Las entradas se agotaron con semanas de anticipación.

Incluso varios fanáticos acamparon afuera para obtener los mejores lugares.

La caída que marcó la noche

El momento más comentado ocurrió cuando el Bad Bunny se dirigió a La Casita, un escenario alterno ubicado en el centro de la zona General B, como cuenta Caras de México.

El espacio imita una casa típica del campo puertorriqueño.

Mientras interpretaba una canción, resbaló y perdió el equilibrio. Cayó de golpe sobre la plataforma frente a miles de asistentes.

Bad Bunny reaccionó rápido. Entre risas, se levantó y siguió cantando sin detener el show.

El público apoyó al cantante

En La Noticia cuentan que la respuesta del público fue inmediata. Los gritos y aplausos acompañaron al artista después del incidente.

El ambiente no bajó. La energía continuó y la caída se convirtió en un momento inesperado pero recordado con humor.

Así fue la caída de Bad Bunny. Captura de pantalla

Un escenario que conectó con su esencia

Según el medio La Verdad, La Casita medía 12,8 metros por lado y 3,66 metros de alto.

El diseño estaba inspirado en una vivienda real de Humacao, Puerto Rico.

Este escenario busca crear una atmósfera más íntima en medio del show.

Justo allí ocurrió el resbalón que se volvió viral en redes.

Yo creo que todos pensamos q había sido a propósito la caída de Bad Bunny en su primer show en la CDMX 😅 pic.twitter.com/XywqRcFbpf — ihrving con H (@ihrvyng_) December 11, 2025

Un concierto que siguió con fuerza

Canciones como Veldá, Tití me preguntó y Neverita encendieron al público.

Cada tema levantó gritos y bailes.

Luego llegaron Me porto bonito, Safaera y Mónaco. La noche se desarrolló como una fiesta que no se detuvo.

