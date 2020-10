Ministro de Salud dice que médicos fallecidos con covid-19 se contagiaron 'en el ámbito social, ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"El personal de salud que se contagió (de covid-19) y que falleció no es porque se contagió en los hospitales sino en el ámbito social, ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mal intención, pero con desconocimiento total de cuáles eran las normas para protegerse", aseguró el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en un programa de TC Televisión, la noche del domingo 25 de octubre.

Su declaración ha causado malestar y rechazo, sostiene Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien le recuerda al Ministro que "los médicos han dejado la vida en el combate a esta enfermedad". Según las cifras de este gremio, 198 galenos han fallecido, en esta pandemia. Y hasta hace un mes y medio, casi 6 000 trabajadores de la salud se han contagiado con este virus.



Para Carrasco es necesario que el ministro Zevallos presente datos. No acepta que acuda a un medio de comunicación y asegure que el 100% de los médicos se han contagiado en la comunidad y han llevado el SARS-CoV-2 a las casas de salud en donde laboran. Por eso lo han invitado a un foro, que según anunció, se desarrollará el 10 de noviembre, a las 20:00.



"Sus declaraciones no tienen sentido. Seamos claros, presentemos estadísticas para analizar lo que ha pasado en Ecuador, hablemos de lo que ocurrió en febrero, cuando no se controló a todas las personas que llegaban, por ejemplo, desde Europa y se filtró el virus en Ecuador. La mortalidad de médicos es una de las más altas también de la región", comenta.



Carrasco además le solicita al titular de Salud que hable sobre las normas de bioseguridad, los protocolos, que se pusieron en práctica en los hospitales. "Veamos qué pasó en un hospital del sur de Quito, en donde a una médica que trabajaba en terapia intensiva le dijeron que su examen salió negativo y luego ella se contagió y también su esposo y sus hijos. Ella llevó el virus a la casa".



Para Carrasco, luego de ocho meses de la pandemia, es tiempo de que se habla de qué hacer, también de validar la información antes de difundirla. "Usted es científico, somos médicos, sentémonos antes de que haga esos pronunciamientos. Sí pudo haber un grupo de médicos que se contagió a nivel comunitario, pero no es el 100%".