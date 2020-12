Alcalde de Quito pidió al COE nacional que se aplique toque de queda en Navidad y año viejo

El alcalde Quito, Jorge Yunda, anunció que hizo un pedido al COE nacional para que se decrete toque de queda los feriados del 24 y 31 de diciembre. Lo dio a conocer la mañana de hoy, lunes 21 de diciembre del 2020, durante un evento en el mercado de la Floresta, centro norte del Distrito Metropolitano.

Dijo que pidió un estado de excepción puntual, no cuarentenas ni asilamientos, sino un toque de queda durante los feriados que restan de este mes para evitar aglomeraciones, cenas, festejos, agasajos y demás eventos que pudieran facilitar la propagación del covid-19.



Aseguró que el Municipio, por su lado, reforzará los controles en un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército.



Minutos antes, en una entrevista radial, aseguró que si no se toman las medidas necesarias, podría no solamente haber un despunte de casos, sino una saturación del sistema de salud pública.



Aclaró que el pedido al Gobierno Nacional es que el estado de excepción sea únicamente en las noches. Es decir, que se aplique un toque de queda, un mayor control y ley seca para evitar las reuniones.



Hizo referencia, además, de la nueva amenaza debido a la nueva cepa de virus hallada en el Reino Unido, que, e sospecha, tiene una mayor facilidad de contagio. Señaló que habrá que tomar medidas en el aeropuerto Mariscal Sucre con los pasajeros que tengan ese lugar de origen para que cumplan con el aislamiento respectivo.



Indicó, además, que hay sectores que han solicitado la liberación de las medidas de restricción en las festividades, con miras a una activación económica, pero no se lo hará. El toque de queda sería un par de días de los dos feriados restantes, únicamente en las noches.



Dijo que lamentablemente, las cámaras del ECU 911 han evidenciado más aglomeraciones debido al relajamiento de la ciudadanía.

“La vacuna tardará varios meses en inmunizar a nuestro país, mientras tanto hay que tener presente que el virus sigue llevando a la gente a hospitales”, mencionó.