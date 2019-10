Yaku Pérez califica de una persecución política las investigaciones en su contra

LEA TAMBIÉN

Yaku Pérez llegó acompañado dirigentes sociales que mostraron públicamente su respaldo. Así respondió, la mañana de este jueves 17 de octubre del 2019, el Prefecto de Azuay a la denuncia presentada en su contra por el asambleísta, Fabricio Villamar.

Villamar acusa a Pérez de participar el pasado 8 de octubre de 2019 en la toma del edificio de la Asamblea Nacional como parte de las manifestaciones en contra del Gobierno nacional por las medidas económicas decretadas.



Según Villamar, hay videos del sistema de vigilancia y declaraciones en las que el Prefecto habla de la intención de instalar un parlamento popular de los pueblos en la sede de la Legislatura. Por eso, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que Pérez sea investigado.



Pérez dijo que no ingresó a la sala de la Asamblea, sino que permaneció en los exteriores. “Pensé que iba a ver una reunión con el Presidente de este organismo y allí nos dijeron que ni estaba funcionando la Asamblea”.



Según él, no tenía ningún sentido estar allí y por eso les propuso instalar el Parlamento Plurinacional de los Pueblos en la Casa de la Cultural. “Sí ingresé al patio entre los últimos, salí entre los primeros y eso lo van a confirmar los vídeos”.



Pérez insistió que el movimiento indígena no es golpista. “Jamás pedimos la remoción del presidente Lenín Moreno, por más inútil e incapaz que sea para gobernar. Hay que dejarlo que termine su período porque nos guste o no el Consejo Nacional Electoral le declaró Presidente de la República”.



Para Pérez, esto se trata de una “cacería de brujas” porque la batalla no está terminada y “me preocupa que se sigua reproduciendo la persecución de aquel Gobierno nefasto y autoritario de Correa. Ahora inician procesos contra dirigentes nacionales”.



A la reunión que convocó Pérez asistieron campesinos y dirigentes del Frente Unido de Trabajadores, Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, Frente Patriótico, entre otros, quienes defendieron de participación del Prefecto en las protestas.