Cynthia Viteri lamenta un Gobierno ‘falto de ideas’ en materia de seguridad

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, respodió a cuestionamientos y criticó al Gobierno Nacional en el segmento de entrevistas matinales de la cadena Teleamazonas. Foto: Cortesía Municipio de Guayaquil

Redacción Guayaquil (I)

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, respondió a cuestionamientos sobre el supuesto show político que significó llevar camionetas de seguridad a Quito. Y reaccionó ante el apodo que le puso el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, quien dijo con ironía que la alcaldesa se disfrazó de Top Gun, por la más reciente película de Tom Cruise.

“Yo respeto mucho al gobernador Pablo Arosemena y no le voy a poner apodos, lamento que le vaya mal en el control de la delincuencia” dijo la Burgomaestre. “Los apodos que él me ponga, los memes que me haga, las acusaciones y los trolls que contrate (…) los recibo y no se los voy a contestar (…) Algunos memes me causan risa, son divertidos”.

Viteri acudió la mañana de este martes 7 de junio del 2022 a una entrevista en el espacio 24 Horas Matinal del canal Teleamazonas. Allí ratificó que, a pesar de los desacuerdos con el Gobierno central, el Municipio seguirá prestando su contingente económico para reforzar la seguridad en la ciudad, una competencia del Ejecutivo.

Ese apoyo incluye alimentación y dormitorio para agentes de la policía o combustible y vehículos para el patrullaje, dijo. Guayaquil aporta USD 800 000 al mes para seguridad por el estado de excepción, dijo.

Un gobierno “falto de ideas”

La primera personera explicó que llevó personal de la policía metropolitana y camionetas a un encuentro con el presidente de la República, este lunes 6 de junio, para ponerlos a disposición del Gobierno. Pero lamentó la “falta de ideas” del Ejecutivo para responder a una ola de inseguridad y violencia criminal imparables, que representa un nuevo asesinato cada seis horas, dijo.

Cuestionada sobre el desperdicio de recursos, Viteri se justificó diciendo que el traslado a Quito “solo” le costó al Municipio el combustible de las camionetas y la alimentación del personal.

También indicó que en la reunión con el presidente Guillermo Lasso en Quito no se llegó a ningún acuerdo. “Esperamos que nos dijeran para qué nos habían citado, qué nos iban a pedir y cuánto nos iban a dar para cumplir con esas responsabilidades. Ninguna de las tres preguntas fueron respondidas”.

No obstante, el Presidente de la República admitió que la responsabilidad en materia de seguridad es del Ejecutivo, agregó la Alcaldesa. “¿Con qué recursos hacemos prevención? Como Municipio de Guayaquil tenemos atrasados 60 millones de dólares entre asignaciones e IVA que no ha sido pagado”.

Hasta el momento, la Alcaldía de Guayaquil ha entregado más de USD 27 millones en personal e implementos para apoyar el trabajo de la Policía Nacional, añadió.

El Cabildo instaló con recursos operativos propios Puntos Municipales de Atención (PUMA), en apoyo al trabajo de Policía. Agentes metropolitanos municipales, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y perros amaestrados cuidan la entrada y salida de estudiantes de 300 planteles educativos de la ciudad. El plan PUMA contempla además reforzar la seguridad en corredores turísticos y comerciales.