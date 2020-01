13 533 visas humanitarias para ciudadanos venezolanos

LEA TAMBIÉN

En agosto del 2020, Valentina (nombre protegido), nacida en Venezuela, cumplirá tres años en Ecuador. Al arribar tramitó una visa profesional.

Al comienzo, participó en un proyecto vinculado a la comunicación, pero éste duró poco. Desde entonces, se le ha complicado encontrar trabajo. En el último trimestre del año pasado su documento expiró. Decidió acogerse al proceso de regularización que el Gobierno realiza desde el 26 de septiembre del 2019.



Este trámite tiene dos pasos. Primero, un registro migratorio en línea, que se completa con un empadronamiento biométrico, a cargo del Ministerio de Gobierno. El segundo paso lo realiza Cancillería, a través del consulado virtual, para obtener una visa de excepción por razones humanitarias.



Valentina, treintañera oriunda del Estado Zulia, ha completado la fase de registro migratorio. Este proceso de regularización y el manejo del éxodo de migrantes venezolanos será uno de los temas que se expondrán en la XII Cumbre del Foro Global de Migración y Desarrollo, que se iniciará oficialmente mañana, 21 de enero del 2020, en Quito.

Ecuador ejerció en el 2019 la presidencia de este foro internacional y cerrará su período al clausurar la cumbre.



El embajador Santiago Chávez es el actual presidente del Foro Global. Explicó que más de 1 084 delegados asistirán a la cita. Se prevé contar con delegaciones de 150 países.



Esta iniciativa, nacida en el 2007 con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, tiene tres mecanismos de participación: de la sociedad civil, de negocios y de alcaldes.



Además, se programaron 12 eventos paralelos, en los que se abordarán temas como migración forzada, solicitudes de refugio y narrativa migratoria.



En el encuentro, Ecuador presentará un balance de la atención a los migrantes venezolanos y su inclusión en el país. Según datos del Ministerio de Gobierno, entre el 2014 y el 2019, se contabiliza un saldo migratorio de 365 423 ciudadanos venezolanos. La cifra hace referencia a los extranjeros que ingresaron a Ecuador y permanecen en él.



El 2018 fue el año en el que más ingresos de venezolanos se registró: 955 637. En ese mismo período, abandonaron territorio ecuatoriano 801 851 personas de esa nacionalidad.



En el 2019, se evidenció un descenso en los ingresos. La razón: desde el 26 de agosto Ecuador empezó a solicitar visa a todos los venezolanos que deseen acceder al país. Paralelamente, se inició un proceso de amnistía migratoria, que incluye un visado humanitario.

El canciller, José Valencia, refirió que el Foro tendrá un enfoque sobre el aporte que puedan dar los migrantes al desarrollo de los Estados. El ministro considera que el Gobierno ha demostrado “proactividad” para atender este fenómeno. Citó, por ejemplo, las reuniones diplomáticas de Quito que buscaban obtener respaldo internacional para atender la crisis de movilidad humana.



“El propósito (del Foro) no es solo tener datos y cifras, sino ser una fuente de inspiración de políticas públicas en materia de migración y alentar la colaboración internacional”.



Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que, desde el 26 de septiembre pasado, 182 578 venezolanos realizaron el registro migratorio en línea. Mientras que 85 436 cumplieron con el empadronamiento biométrico.



En cuanto al segundo paso, según la Cancillería, con corte hasta el 14 de enero, el consulado virtual ha recibido 17 000 solicitudes de regularización.



Durante ese período se han emitido 13 533 visas humanitarias. De ellas, 10 440 se entregaron en Ecuador, mientras que otras 3 113 en los consulados de Lima Bogotá y Caracas.



Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, cree que el número de visas humanitarias entregadas aún es bajo, pues muchos extranjeros no cuentan con pasaporte. Este documento es uno de los requisitos para la regularización. “La mayoría entró con la carta andina o perdieron su pasaporte durante el viaje. Esto los frena”, comentó.



Entre el 2015 y junio del 2019, la Cancillería otorgó 106 000 visas a venezolanos, de los diferentes tipos disponibles, sin contar las humanitarias.



Durante el 2019, Ecuador también exige el visado a personas de 11 países, con lo cual suman 23 naciones que tienen régimen especial para que sus ciudadanos entren al país.



Dentro de ese grupo, durante el 2019, los extranjeros de India y Camerún registran el mayor saldo migratorio.



El embajador Chávez señaló que en el Foro se buscarán oportunidades para lograr una “gobernanza” en el tema migratorio, a pesar de que la cita no tiene carácter vinculante.



Se prevé la presencia de un delegado del régimen de Nicolás Maduro en esta cita.



En contexto



La regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador concluirá el 31 de marzo del 2020. El beneficio está abierto para quienes ingresaron por los puertos fronterizos regulares hasta antes del 26 de julio del 2019. Desde el 26 de agosto, rige un visado.